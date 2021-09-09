Заседание Российского организационного комитета «Победа»

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые коллеги, я всех вас приветствую.

Начать придётся с трагических событий.

Вы знаете, что вчера ушёл из жизни руководитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Евгений Николаевич Зиничев. Само ведомство создавалось и существует для того, чтобы помогать людям, спасать их, и Евгений Николаевич до конца исполнил свой долг – погиб сам, пытаясь спасти жизнь другого человека.

Кроме того, вчера же в Московской области произошла трагедия – взрыв газа, тоже есть пострадавшие и погибшие.

Прошу вас почтить минутой молчания память всех наших ушедших граждан.

(Минута молчания.)

Спасибо.

Давайте приступим к работе.

Нынешний год отмечен целым рядом важных для России, да и для всего нашего общества памятных дат. Это, прежде всего, 80-летие начала Великой Отечественной войны и трагических событий её первого, наиболее тяжёлого этапа.

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В этом ряду и начало блокады Ленинграда. 8 сентября 1941 года враг сомкнул кольцо вокруг города, но так и не смог сломить мужество его защитников, дух ленинградцев.

Знаковые даты, связанные с войной – это и часть нашей личной, семейной истории, что во многом определяет то трепетное, священное отношение народа России к героям и летописи Великой Отечественной, нашу непреклонность в защите чести и памяти борцов с нацизмом.

И важно, что всю правду об их подвиге, о нашей Великой Победе мы передаём из поколения в поколение. Мы помним и об уроках Второй мировой войны, и оправдания и обеления преступников, их чудовищных планов, грозивших всему человечеству, мы никогда не допустим.

Дополнительно

Пример тому – недавний Международный научно-практический форум, посвящённый Хабаровскому процессу 1949 года. Об итогах форума сегодня расскажет Генеральный прокурор России Игорь Викторович Краснов.

Именно советские следователи собрали неопровержимые улики, которые изобличили вину милитаристской Японии в совершении преступлений против человечества, в подготовке бактериологической войны. Этим чудовищным планам не дано было исполниться: летом 1945 года, когда Европа возвращалась к мирной жизни, советские войска разгромили Квантунскую армию и поставили точку во Второй мировой войне.

Повторю, мы никогда не позволим забыть и тем более оболгать беспрецедентный, массовый героизм наших предков – и на полях сражений, и в глубоком тылу, где также ковалась Победа.

Масштаб, значимость подвига тыла по сей день трудно осмыслить. В пекле начавшейся войны в кратчайшие сроки на тысячи километров вглубь страны были эвакуированы и снова развернуты, перепрофилированы жизненно необходимые производства. Освоен, поставлен на конвейер выпуск новейших образцов оружия, боеприпасов, техники, многократно увеличены добыча сырья, поставки стратегических ресурсов и материалов.

Объёмы продукции тех лет поражают даже сейчас, в мирное время. И непостижимо, сколько человеческих сил ушло, чтобы обеспечить всё это, и именно тогда – в самое трудное военное лихолетье.

В знак глубочайшего уважения, преклонения перед теми, кто без сна и отдыха, презрев все лишения, а подчас и отдавая свои жизни, работал на заводах и фабриках, в госпиталях и научных лабораториях, – и именно для того, чтобы подтвердить наше уважение перед этими людьми, в России учреждено почётное звание «Город трудовой доблести».

Этого звания уже удостоены 32 наших города. Сегодня рассмотрим новые ходатайства регионов. Заключения историков, учёных представит глава Российской академии наук Александр Михайлович Сергеев.

Также отмечу, что в 2020 году партия «Единая Россия» поддержала инициативу о присвоении отличившимся тыловым городам особого статуса и активно её развивает, собирает материалы для выдвижения, проводит общенародные голосования. О результатах такой работы расскажет первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Анатольевич Турчак.

Сегодня Оргкомитет «Победа» примет решения, в каких населённых пунктах нашей страны появятся новые стелы «Городов трудовой доблести». Но сразу хотел бы предложить «Единой России» взять на себя обязанность, миссию – привести в этих городах в порядок все объекты, памятники, связанные с подвигом фронта и тыла, вместе с жителями подумать и запустить просветительские программы для молодых людей, молодёжи, чтобы ребята знали, как много для Великой Победы сделал их родной город, их семьи.

Давайте начнём работать.

Андрей Анатольевич, Вам слово, прошу.

В.Путин: Позвольте мне подвести итоги и назвать города, которые по решению нашего Оргкомитета будут удостоены почётного звания «Город трудовой доблести». Соответствующий Указ будет подписан в самое ближайшее время.

Итак, рад поздравить с присвоением этого почётного звания жителей двенадцати городов России – крупных промышленных центров и совсем небольших, но от этого не менее значимых в истории нашей страны и в истории Великой Победы.

В их числе город Оха на севере Сахалина. В 1942 году люди сделали, казалось бы, невозможное: проложили на материк через Татарский пролив нефтепровод, сражающейся Родине Оха дала три миллиона тонн «чёрного золота».

По праву гордиться своими земляками могут и в подмосковном Ступино, где в годы войны выпустили свыше 27 тысяч авиационных винтов и семь тысяч тонн алюминиевого листа для самолётов.

Кострома обеспечила флот 120 тральщиками, поставила в войска несчётные километры текстильной продукции.

Из города Лысьва Пермского края на фронт отправляли средства индивидуальной защиты бойцов, уже говорили об этом сейчас здесь, только солдатских касок – более десяти миллионов.

Из Сызрани, с Поволжья, для бойцов собрали и доставили 25 тысяч тёплых вещей, изготовили 41 миллион снарядов.

Одевали наших воинов, буквально отдавали для них последнее и жители заполярного Мончегорска – почти 55 тысяч единиц верхней одежды, 145 тысяч пар валенок. А работники местного комбината трёхкратно увеличили выпуск остро необходимого стране никеля.

Многократного роста производства добились жители Воркуты. За годы войны здесь открыли десять новых шахт, добыли более 6,5 миллиона тонн угля.

Славен трудовыми рекордами и легендарный город Алдан. На якутской земле были обеспечены треть общесоюзной добычи золота и 80 процентов слюды.

Особого мужества требовала работа вблизи линии фронта. Тоже уже было сказано об этом сегодня: на важнейший железнодорожный узел Бологое враг сбросил более трёх тысяч бомб, и разрушенный город, пути, станцию железнодорожники Тверской области восстанавливали своими силами, делали всё, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение армии.

В Чите принимали эвакуированных специалистов, учёных из разных городов страны и уже в августе 1941 года открыли Институт эпидемиологи, микробиологии и гигиены, а год спустя запустили производство важнейших лекарственных препаратов. Всё шло на фронт.

Прорывными открытиями, технологиями, новаторскими подходами прославились и предприятия нижегородского Дзержинска. Одно из них – сегодня крупнейшее в российской химической отрасли.

И конечно, столица Кузбасса – Кемерово – за годы войны в разы увеличила выпуск важнейшей продукции и сейчас является одним из индустриальных центров страны.

В нашей стране практически каждая семья, каждый населённый пункт – все внесли свой вклад в Великую Победу, поэтому, конечно, список «Городов трудовой доблести» мы будем пополнять.

Я ещё раз поздравляю жителей городов, уже удостоенных этого почётного звания. Дорогие друзья, позвольте пожелать вам успехов и всего самого доброго.

Спасибо.

Полный текст стенограммы будет опубликован.

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