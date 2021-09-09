Source: Russia Federal Space

#СМИ#РИА Новости#Министерство обороны#Космодромы#Плесецк#Орбитальные группировки10.09.2021 00:22

Запущенный с космодрома Плесецк спутник принят на управление

Запущенный с космодрома Плесецк с помощью легкой ракеты-носителя «Союз-2.1в» военный космический аппарат принят на управление Минобороны РФ, сообщили РИА Новости в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

«Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России 9 сентября с космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра им.Г.С.Титова Космических войск ВКС», — сказали в Минобороны.

«С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме», — добавили там.

В военном ведомстве уточнили, что после принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер «Космос-2551».

Источник: РИА Новости10 сентября 2021 года, 00:10

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