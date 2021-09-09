Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#РКК Энергия#МКС#МКС-65#Пилотируемая космонавтика#ВКД10.09.2021 01:16

Завершен 50-й плановый выход в открытый космос

Космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров успешно завершили 50-й плановый выход в открытый космос (ВКД-50) в рамках продолжения интеграции многоцелевого лабораторного модуля «Наука». Выходной люк малого исследовательского модуля «Поиск» был закрыт в 01:15 по московскому времени 10 сентября 2021 года. Суммарная продолжительность очередной внекорабельной деятельности составила 7 часов 20 минут.

В самом начале Петр Дубров изменил ориентацию прибора блока контроля давления и осаждений на малом исследовательском модуле «Поиск» российского сегмента Международной космической станции и сфотографировал антенны системы «Курс» на транспортном грузовом корабле «Прогресс МС-17», пристыкованном к модулю «Поиск». «Повреждений антенны не наблюдаю», — доложил Дубров специалистам Центра управления полетами по итогам внешнего осмотра.

В рамках основной работы Олег Новицкий и Петр Дубров завершили подключение кабеля локальной сети Ethernet к многоцелевому лабораторному модулю, который прибыл на МКС в конце июле 2021 года. Проведенные позднее тесты показали, что кабель подключен успешно и функционирует в штатном режиме.

Кроме того, космонавты проложили между двумя российскими модулями — «Звезда» и «Наука» — кабель локальной сети Ethernet, два высокочастотных телевизионных кабеля и кабель системы сближения «Курс-П». Также на модуле «Поиск» они разместили установочные платформы с тремя контейнерами «Биориск-МСН». Данный эксперимент направлен на получение новых данных о возможных проявлениях изменений в бактериально-грибных ассоциациях, формирующих типовую микробиоту конструкционных материалов, используемых в космической технике. В контейнерах находятся семена растений, штаммы микроорганизмов на минеральных носителях, лишайники, а также почва четырех видов с микроорганизмами — пустынная, серая лесная, мерзлотная и чернозем.

Космонавты также смонтировали несколько новых поручней на многоцелевом лабораторном модуле «Наука»: № 4005, № 4320, № 4300 и № 4100 для удобства передвижения во время работ в открытом космосе. В связи с опережением графика Олег Новицкий выполнил еще одну дополнительную задачу, связанную с фотографированием двух датчиков инфракрасной вертикали ИКВ 336К-1 и 336К-2 на модуле «Наука».

Сегодняшняя внекорабельная деятельность была выполнена в скафандрах «Орлан-МКС» (модернизированный, компьютеризированный, синтетический), один из них с красными лампасами (Олег Новицкий), другой — с синими (Петр Дубров). С Земли из Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») контролировали выход в космос специалисты Главной оперативной группы управления российского сегмента МКС (Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва, входит в Роскосмос).

Это был 58-й выход в открытый космос по российской программе Международной космической станции и третий в этом году. Предыдущий выход для интеграции модуля «Наука» длительностью 7 часов 54 минуты состоялся 3 сентября. Всего для интеграции и дооснащения модуля «Наука» и узлового модуля «Причал», запуск которого запланирован в ноябре, будут осуществлены десять выходов до конца 2022 года.

Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» был запущен с космодрома Байконур 21 июля 2021 года, а 29 июля он пристыковался к МКС. Он предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции. Он будет обеспечивать возможность реализации программы научных исследований в интересах фундаментальной науки и социальной сферы, и в том числе развитие и наращивание ресурсов российского сегмента МКС.

Сейчас на борту Международной космической станции работает экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого и Петра Дуброва, астронавта NASA Марка Ванде Хая, прибывших 9 апреля 2021 года на корабле «Союз МС-18», а также члены экипажа корабля Crew Dragon астронавты NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиде.

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