Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#OneWeb#РКЦ Прогресс#ЦЭНКИ#КЦ Южный#Главкосмос09.09.2021 13:54

Завершена сборка РКН «Союз-2.1б» с 34 КА OneWeb

В монтажно-испытательном корпусе площадки № 31 космодрома Байконур 9 сентября 2021 года специалисты Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) и филиала Ракетно-космического центра «Прогресс» (оба предприятия входят в состав Госкорпорации «Роскосмос») завершили общую сборку ракеты космического назначения Союз-2.1б / Фрегат / OneWeb в рамках миссии № 36.

В соответствии с предстартовым планом работ вчера была состыкована космическая головная часть (российский разгонный блок «Фрегат» и аппараты OneWeb под обтекателем) с третьей ступенью ракеты «Союз-2.1б». Сегодня данную сборку пристыковали к «пакету» носителя (состоящего из первой и второй ступеней). По окончании операции выполнена сборка электрических соединений и смонтированы трубопроводы для термостатирования.

В настоящее время ракета космического назначения Союз-2.1б / Фрегат / OneWeb установлена на транспортно-установочный агрегат перед вывозом на стартовый комплекс. Замечаний по подготовке составных частей на данный момент не имеется. На 10 сентября планируется проведение заседания Государственной комиссии о готовности к вывозу ракеты на стартовый комплекс.

Напомним, пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 новыми космическими аппаратами OneWeb запланирован на 14 сентября 2021 года. Он состоится в рамках выполнения контрактов компании «Главкосмос» (дочернее предприятие Роскосмоса) с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace (оператор запусков космических аппаратов OneWeb с использованием ракеты «Союз-2») и компанией Starsem.

Космические аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в Интернет в любой точке Земли. Доступ в Интернет через спутниковую систему OneWeb будет осуществляться через 40 наземных станций-терминалов, которые будут развернуты на поверхности Земли. Терминалы OneWeb будут автономными, способными самостоятельно снабжать себя энергией и хорошо защищенными от влияния неблагоприятных факторов окружающей среды. Каждый из терминалов сможет обеспечить высокоскоростной доступ к интернету в зоне его покрытия через технологии Wi-Fi, LТЕ или 5G. Будет использоваться лицензируемый диапазон радиочастот или, где будет иметься такая возможность, открытый для общего пользования диапазон радиочастот стандартов Wi-Fi, LТЕ или 5G.

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