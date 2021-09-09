Г. Карасин: Эффективно противодействовать терроризму и экстремизму невозможно без объединения усилий парламентов, правительств, международных организаций

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в проходящем в Вене Первом Глобальном парламентском саммите по противодействию терроризму и насильственному экстремизму.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области выступил на тематической сессии «Роль парламента в вопросах профилактики радикализации и риторики ненависти» проходящего в Вене Первого Глобального парламентского саммита по противодействию терроризму и насильственному экстремизму.

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«По определению Президента России, терроризм и экстремизм превратились в настоящую «чуму XXI века». Призывы к экстремистской деятельности в многонациональном государстве — это вещь очень серьёзная и опасная», — отметил в своём выступлении Григорий Карасин.

По его словам, экстремизм представляет угрозу глобальной безопасности, преодолеть которую можно только совместными усилиями парламентов и правительств, международных организаций и гражданского общества. «Ограничения, связанные с эпидемией коронавирусной инфекции, создают дополнительные условия для распространения радикальных настроений. Социальные сети становятся питательной средой для деятельности экстремистов, распространителей фейковой информации, панических слухов, а также призывов к террору и насилию».

Сенатор привел данные отрытых источников, согласно которым, из социальных сетей только за второй квартал 2021 года удалено более 40 млн материалов, разжигающих ненависть, а за распространение дезинформации, связанной с Ковид-19, — более 20 млн единиц контента.

В этих условиях, считает сенатор, ведущая роль в деле профилактики радикализации и риторики ненависти принадлежит парламентариям. «Именно законодателям надлежит занять взвешенную позицию, чтобы, с одной стороны, защитить свободу слова и распространения информации, а с другой — поставить надежный правовой заслон на пути распространения риторики ненависти, использования СМИ и социальных сетей для открытой антигосударственной деятельности, подрыва суверенитета независимых государств».

Особо важно, полагает парламентарий, выработать правила регулирования не только на национальном, но и на международном уровне с тем, чтобы предупредить злоупотребления свободой слова, попытки цензуры и использования социальных сетей в качестве орудия политической пропаганды.

По словам законодателя, Россия имеет значимый опыт на данном направлении, российский парламент принял пакет законов, направленных против распространения недостоверной общественно значимой информации, или так называемых «фейк ньюс». Законодательство вводит понятие «недостоверной общественно значимой информации», которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи. Предусматривается возможность ограничения доступа к информационным ресурсам, распространяющим фейковую информацию».

Особую озабоченность у российских парламентариев вызывает искажение истории Второй мировой войны и роли советского народа в Победе над фашизмом, поощрение радикальных экстремистских и националистических идей в ряде европейских государств, сказал Григорий Карасин. «Российские парламентарии остаются последовательными противниками любых попыток создания межнациональных конфликтов, антисемитизма, расизма, экстремизма, ксенофобии и религиозной нетерпимости, в том числе на Украине и в странах Прибалтики, где предпринимаются попытки обеления нацистских преступников».

Сенатор подчеркнул, что обязанность законодателей — четко и своевременно реагировать на проявления экстремизма, корректировать законодательство в целях своевременного реагирования на новые угрозы, появляющиеся в этой области.

Проблемы противодействия терроризму и экстремизму могут быть решены только совместными усилиями мирового сообщества, при сохранении центральной координирующей роли ООН в этом вопросе, считает Григорий Карасин. «Повысить эффективность противодействия экстремизму можно путем сотрудничества с региональными организациями, включая ОБСЕ, ОДКБ, СНГ и ШОС. Важным примером межгосударственного сотрудничества может служить «Конвенция ШОС по противодействию экстремизму», создавшая юридическую основу для сотрудничества государств-участников в целях противодействия идеологии и практике экстремизма».

Григорий Карасин пригласил зарубежных парламентариев принять участие в продолжении дискуссии в рамках Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу, которая состоится 16–18 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.

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