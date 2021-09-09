Source: Russia – Council of the Federation

На площадке Форума прошла церемония подписания соглашений о реализации социальных и инфраструктурных проектов.

В рамках IV Форума социальных инноваций регионов подписано 15 соглашений о сотрудничестве, сообщила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области по итогам подписания соглашений о реализации социальных и инфраструктурных проектов. Среди участников соглашений — представители государственной власти субъектов Российской Федерации, социально ориентированные НКО, благотворительные фонды, Сбербанк России, научно-исследовательские организации и др.

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По словам Галины Кареловой, IV Форум социальных инноваций регионов отличается разнообразием тем соглашений. Среди них — поддержка родителей и детей, развитие социального туризма, цифровизация отрасли социальной защиты населения, предоставление адресной социальной помощи с использованием электронных социальных сертификатов.

В рамках IV Форума социальных инноваций регионов подписано 15 соглашений о сотрудничестве

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В рамках IV Форума социальных инноваций регионов подписано 15 соглашений о сотрудничестве

2 из 22

В рамках IV Форума социальных инноваций регионов подписано 15 соглашений о сотрудничестве

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В рамках IV Форума социальных инноваций регионов подписано 15 соглашений о сотрудничестве

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В рамках IV Форума социальных инноваций регионов подписано 15 соглашений о сотрудничестве

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В рамках IV Форума социальных инноваций регионов подписано 15 соглашений о сотрудничестве

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В рамках IV Форума социальных инноваций регионов подписано 15 соглашений о сотрудничестве

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В рамках IV Форума социальных инноваций регионов подписано 15 соглашений о сотрудничестве

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В рамках IV Форума социальных инноваций регионов подписано 15 соглашений о сотрудничестве

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В рамках IV Форума социальных инноваций регионов подписано 15 соглашений о сотрудничестве

10 из 22

В рамках IV Форума социальных инноваций регионов подписано 15 соглашений о сотрудничестве

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В рамках IV Форума социальных инноваций регионов подписано 15 соглашений о сотрудничестве

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В рамках IV Форума социальных инноваций регионов подписано 15 соглашений о сотрудничестве

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В рамках IV Форума социальных инноваций регионов подписано 15 соглашений о сотрудничестве

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В рамках IV Форума социальных инноваций регионов подписано 15 соглашений о сотрудничестве

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В рамках IV Форума социальных инноваций регионов подписано 15 соглашений о сотрудничестве

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В рамках IV Форума социальных инноваций регионов подписано 15 соглашений о сотрудничестве

17 из 22

В рамках IV Форума социальных инноваций регионов подписано 15 соглашений о сотрудничестве

18 из 22

В рамках IV Форума социальных инноваций регионов подписано 15 соглашений о сотрудничестве

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В рамках IV Форума социальных инноваций регионов подписано 15 соглашений о сотрудничестве

20 из 22

В рамках IV Форума социальных инноваций регионов подписано 15 соглашений о сотрудничестве

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В рамках IV Форума социальных инноваций регионов подписано 15 соглашений о сотрудничестве

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Большое количество соглашений, отметила вице-спикер СФ, подписано по сотрудничеству в создании и внедрении системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Республики Калмыкия и Чувашия, Белгородская, Иркутская, Ленинградская, Магаданская области, город Санкт-Петербург и еще несколько регионов получат помощь от Ассоциации профессиональных участников системы долговременного ухода и Благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» на внедрение и развитие этого направления социальной помощи.

Вице-спикер СФ напомнила, что реализация пилотного проекта по развитию системы долговременного ухода идет в соответствии с федеральным проектом «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Пленарное заседание IV Форума социальных инноваций «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия»

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Пленарное заседание IV Форума социальных инноваций «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия»

2 из 29

Пленарное заседание IV Форума социальных инноваций «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия»

3 из 29

Пленарное заседание IV Форума социальных инноваций «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия»

4 из 29

Пленарное заседание IV Форума социальных инноваций «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия»

5 из 29

Пленарное заседание IV Форума социальных инноваций «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия»

6 из 29

Пленарное заседание IV Форума социальных инноваций «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия»

7 из 29

Пленарное заседание IV Форума социальных инноваций «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия»

8 из 29

Пленарное заседание IV Форума социальных инноваций «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия»

9 из 29

Пленарное заседание IV Форума социальных инноваций «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия»

10 из 29

Пленарное заседание IV Форума социальных инноваций «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия»

11 из 29

Пленарное заседание IV Форума социальных инноваций «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия»

12 из 29

Пленарное заседание IV Форума социальных инноваций «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия»

13 из 29

Пленарное заседание IV Форума социальных инноваций «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия»

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Пленарное заседание IV Форума социальных инноваций «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия»

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Пленарное заседание IV Форума социальных инноваций «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия»

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Пленарное заседание IV Форума социальных инноваций «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия»

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Пленарное заседание IV Форума социальных инноваций «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия»

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Пленарное заседание IV Форума социальных инноваций «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия»

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Пленарное заседание IV Форума социальных инноваций «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия»

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Пленарное заседание IV Форума социальных инноваций «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия»

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Пленарное заседание IV Форума социальных инноваций «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия»

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Пленарное заседание IV Форума социальных инноваций «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия»

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Пленарное заседание IV Форума социальных инноваций «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия»

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Пленарное заседание IV Форума социальных инноваций «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия»

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Пленарное заседание IV Форума социальных инноваций «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия»

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Пленарное заседание IV Форума социальных инноваций «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия»

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Пленарное заседание IV Форума социальных инноваций «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия»

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Пленарное заседание IV Форума социальных инноваций «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия»

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«Этот вид помощи очень востребован. Меняется к лучшему качество жизни тех, кто нуждается в постоянной посторонней помощи. Благодаря соглашениям, подписанным в ходе Форума, увеличится число участников проекта, ускорится процесс внедрения системы долговременного ухода в стране, расширится спектр услуг, оказываемых гражданам на дому», — отметила Галина Карелова.

Сенатор подчеркнула важность соглашений, заключенных на IV Форуме социальных инноваций регионов. «Каждое из них содействует развитию социальной сферы, повышению доступности социальных услуг, а следовательно, — улучшению качества жизни. Не менее важно и то, что площадка Форума служит укреплению взаимодействия государства, бизнеса, институтов гражданского общества в решении социальных задач», — заявила вице-спикер Совета Федерации.

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