В. Полетаев обсудил ситуацию с организацией школьного питания в Республики Алтай

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретился с прокурором региона.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай провел встречу с прокурором Республики Анатолием Богданчиковым.

Смотрите также

На встрече обсуждены вопросы организации детского питания в школах. «По информации прокуратуры в ходе проверки муниципальных образовательных организаций были выявлены нарушения. В ряде школ в пищеблоках не установлено и не протестировано поступившее новое оборудование. По результатам проверки в адрес главы администрации города внесено представление об устранении нарушений. Процесс устранения уже начат», — рассказал сенатор.

Он напомнил, что задача обеспечения бесплатным горячим питанием учеников младших классов была поставлена Президентом РФ в Послании Федеральному Собранию.

Анатолий Богданчиков также проинформировал сенатора о результатах деятельности прокуратуры за первое полугодие текущего года. «Работа с обращениями граждан является важнейшей составляющий правозащитной деятельности органов прокуратуры республики», — сказал Владимир Полетаев.

MIL OSI