Source: Russia – Council of the Federation

Пленарное заседание откроет Председатель Совета Федерации В. Матвиенко.

В Москве начинает работу IV Форум социальных инноваций регионов. В Форуме принимают участие сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной Думы, члены Правительства Российской Федерации, представители федеральных органов исполнительной власти, субъектов РФ, социально ответственного бизнеса, волонтерского движения, социальные работники, врачи и учителя.

Центральная тема Форума — «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия». Мероприятия Форума пройдут с 9 по 11 сентября 2021 г.

Ключевые стратегические площадки форума будут посвящены обсуждению глобальных вызовов и перспектив развития социальной сферы после пандемии, инноваций на службе здоровья нации и проактивной социальной политики.

Участники Форума обсудят актуальные темы и новые тренды социальной политики и защиты, медицины и образования.

Форум организован Советом Федерации и правительством Москвы. Пленарное заседание пройдет под председательством главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга В числе докладчиков – мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова, губернатор Московской области Андрей Воробьев, ВоробьевАндрей ЮрьевичГубернатор Московской области уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова, эксперт в экономике будущего Параг Ханна и другие.

Партнерами мероприятия являются институты развития, крупнейшие бизнес-объединения и общественные организации России.

Форум социальных инноваций регионов на регулярной основе проводится с 2015 года, зарекомендовал себя как крупнейшая дискуссионная площадка для обсуждения социальных проблем, презентации прорывных технологий инновационного развития социальной сферы и лучших социальных практик субъектов Российской Федерации.

Среди ключевых тем, которые будут вынесены на обсуждение текущего форума, – здоровье общества и гражданина, перезагрузка системы образования, адресная социальная политика, направленная на рост доходов и качества жизни, цифровизация экономики, развитие сельских территорий и улучшение социальной инфраструктуры, подготовка востребованных специалистов, снятие стресса в условиях большого города, счастье горожан.

«Основная задача Форума – выработать такие стратегические подходы, которые позволят максимально учесть новые вызовы современности. Важно «настроить» все отрасли социальной сферы таким образом, чтобы они были ориентированы на запросы людей, устойчивы и могли успешно противостоять новым вызовам», — отметила заместитель Председателя Совета Федерации, заместитель сопредседателя Форума Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области в преддверии мероприятия.

Традиционно будет организована выставка инновационных социальных проектов субъектов РФ, пройдет подписание целого ряда соглашений о сотрудничестве.

Всего в рамках Форума пройдет 50 мероприятий: 34 дискуссии, 9 стратегических и экспертных сессий, 5 открытых лекций и 2 пленарных заседания. Все мероприятия будут транслироваться, их видеозаписи останутся также на сайте Форума.

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