В. Матвиенко выступила на пленарном заседании четвертого Форума социальных инноваций регионов

Source: Russia – Council of the Federation

Приветствие в адрес участников форума направил Президент России.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга выступила на пленарном заседании четвертого Форума социальных инноваций регионов на тему «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия».

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Приветствие Президента России Владимира Путина участникам Форума огласил Полномочный представитель Президента РФ в Совете Федерации Артур Муравьев.

«За прошедшее время ваш форум зарекомендовал себя как крупная, авторитетная дискуссионная площадка для обсуждения актуальных социальных проблем, демонстрации прорывных технологий и лучших практик субъектов Российской Федерации в области здравоохранения, образования, демографии. Отмечу, что впечатляющее число инициатив, стартовавших на предыдущих форумах, уже успешно воплощаются в жизнь. Их реализация во многом способствует формированию эффективных ответов на новые вызовы в условиях пандемии», — говорится в приветствии Президента РФ.

По мнению главы верхней палаты российского парламента, пандемия коронавируса ускорила многие изменения, став настоящим триггером для социальных инноваций как в нашей стране, так и по всему миру, но повестка Форума гораздо шире: среди его основных задач — поиск инновационных идей и проектов, которые рождаются в регионах усилиями НКО и социального бизнеса, «сборка и апробирование» новых инструментов, технологий и стандартов социальной политики, анализ и тиражирование передовых региональных практик.

Социальный характер нашего государства закрепили поддержанные гражданами страны поправки в Конституцию, придавшие новые смыслы всей социальной системе России

Валентина Матвиенко отметила, что социальный характер нашего государства закрепили поддержанные гражданами страны поправки в Конституцию, придавшие новые смыслы всей социальной системе России.

«В реализации этих положений принимает участие, без преувеличения, вся страна. И наш Форум, как самая крупная презентационная площадка социальных проектов и инициатив, безусловно, вносит серьезный вклад в этот большой общенациональный процесс», — сказала Председатель СФ.

Она обратила внимание на то, что по итогам предыдущих форумов были сделаны серьезные шаги по совершенствованию законодательства в социальной сфере. В результате приняты важнейшие законы о социальном предпринимательстве, о государственном социальном заказе, об электронном сертификате.

«Кроме того, многие из уже привычных нам социальных сервисов, услуг и программ получили старт на инновационном пространстве Форума. Это и развитие государственно-частного партнерства, и поддержка некоммерческого социального сектора, и внедрение франчайзинга, и создание системы мониторинга «Инцидент Менеджмент», а также развитие программы социального контракта», — сказала Валентина Матвиенко.

Пленарное заседание IV Форума социальных инноваций «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия»

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Пленарное заседание IV Форума социальных инноваций «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия»

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Пленарное заседание IV Форума социальных инноваций «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия»

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Пленарное заседание IV Форума социальных инноваций «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия»

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Пленарное заседание IV Форума социальных инноваций «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия»

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Пленарное заседание IV Форума социальных инноваций «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия»

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Пленарное заседание IV Форума социальных инноваций «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия»

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Пленарное заседание IV Форума социальных инноваций «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия»

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Пленарное заседание IV Форума социальных инноваций «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия»

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Пленарное заседание IV Форума социальных инноваций «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия»

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Пленарное заседание IV Форума социальных инноваций «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия»

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Пленарное заседание IV Форума социальных инноваций «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия»

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Пленарное заседание IV Форума социальных инноваций «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия»

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Пленарное заседание IV Форума социальных инноваций «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия»

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Пленарное заседание IV Форума социальных инноваций «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия»

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Пленарное заседание IV Форума социальных инноваций «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия»

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Пленарное заседание IV Форума социальных инноваций «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия»

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Пленарное заседание IV Форума социальных инноваций «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия»

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Пленарное заседание IV Форума социальных инноваций «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия»

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Пленарное заседание IV Форума социальных инноваций «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия»

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Пленарное заседание IV Форума социальных инноваций «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия»

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Пленарное заседание IV Форума социальных инноваций «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия»

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Председатель СФ подчеркнула, что одной из приоритетных государственных задач сегодня является развитие системы здравоохранения, устойчивой к актуальным вызовам и угрозам. «Движение в этом направлении динамично развивается. Меняется парадигма профилактической работы и взаимодействия граждан с медицинскими учреждениями».

Также Валентина Матвиенко отметила расширение масштабов социального бизнеса. «Хорошую динамику показывают Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Республика Башкортостан, Москва, Нижегородская, Воронежская области».

«Именно на нашем Форуме продвигалась идея привлечения негосударственного сектора к предоставлению социальных услуг. Это создало дополнительные возможности в самый непростой период эпидемии. Так, к работе по госзаказу были привлечены частные медицинские лаборатории. Были заключены соглашения с медицинскими учреждениями практически всех регионов страны. Показали свою эффективность и социально ориентированные некоммерческие организации, которые оказывали и продолжают оказывать гражданам информационную, юридическую, психологическую помощь», — напомнила Валентина Матвиенко.

Она считает, что таким НКО нужно создавать максимально благоприятные условия. «Эта работа идет. В частности, Министерством экономического развития подготовлен законопроект, который распространяет на социально ориентированные организации меры поддержки малого и среднего бизнеса».

«Особое внимание требуется уделять и реабилитации пациентов. Средства выделяются значительные. Важно, чтобы эта система была профессионально выстроена, чтобы каждый рубль был потрачен по назначению и принёс реальную пользу гражданам. Потенциал здесь у нас огромный», — подчеркнула Председатель СФ.

Валентина Матвиенко коснулась вопроса обновления социальной инфраструктуры. «Гражданам нужны современные поликлиники и многофункциональные центры, образовательные учреждения и библиотеки, театры и спортивные сооружения. И их состояние – это один из ярких показателей качества жизни в городах и селах, комфорта и удобства для людей».

«Совет Федерации – палата регионов, и мы видим, как субъекты Федерации радеют за решение этого вопроса. Достаточно сказать, что для большинства субъектов расходы на социальную сферу составляют бо́льшую часть регионального бюджета и год от года они только увеличиваются».

По словам Председателя СФ, регионы максимально заинтересованы в повышении эффективности управления социальной сферой и переводе ее на современные инновационные рельсы.

Глава верхней палаты российского парламента не обошла вниманием тему трудовой занятости населения. «Каждый человек, потерявший работу, оказавшийся в непростой ситуации, вправе рассчитывать на внимание и поддержку со стороны государства. Здесь важно обеспечить адресный, персональный подход. Для этого необходимы и социальные менеджеры – люди, которые смогут на местах, видя всю картину, оказывать именно ту помощь, которая больше всего необходима гражданам».

Валентина Матвиенко подчеркнула, что регионам необходима стройная и эффективно работающая система, которая будет готовить кадры для всего спектра социальных отраслей.

В этой связи Председатель СФ напомнила о конкурсе для руководителей нового поколения — проекте «Лидеры России» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Этот формат необходимо развивать, в том числе, с учетом меняющихся потребностей социальной сферы. В связи с этим считаю целесообразным закрепить в итоговой резолюции Форума предложение о создании такого нового кадрового проекта, как Школа социального лидерства», — заключила Валентина Матвиенко.

Вице-спикер СФ Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области отметила, что время между третьим и четвертым форумами социальных инноваций внесло много изменений в нашу жизнь, поэтому четвертый Форум особенный.

«С одной стороны, мы живем в новой реальности, обусловленной пандемией. С другой стороны, появилось много новых современных решений и технологий. Ключевая задача Форума — проанализировать полученный регионами опыт и выработать стратегические подходы, позволяющие ускорить инновационное развитие социальной сферы», — прокомментировала Галина Карелова.

Итогом нынешнего Форума, добавила заместитель Председателя Совета Федерации, должны стать новые законодательные инициативы и социальные технологии, направленные на улучшение качества жизни граждан.

Как сообщила Галина Карелова, по итогам Форума будут подготовлены конкретные рекомендации по внедрению социальных инноваций и здоровьесберегающих технологий, тиражированию лучших социальных практик, расширению участия организаций негосударственного сектора в оказании социальных услуг населению и реализации национальных проектов, развитию государственно-частного партнерства и социального предпринимательства.

Мэр Москвы, сопредседатель организационного комитета Форума Сергей Собянин СобянинСергей СеменовичМэр Москвы подчеркнул, что за последние годы социальная сфера претерпела глубокую трансформацию.

«Наши инновации – на благо людей», — сказал Сергей Собянин.

В работе пленарного заседания Форума приняли участие – Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова, председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия сенаторы российской Федерации, депутаты Государственной Думы, Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков, губернатор Московской области Андрей Воробьев. ВоробьевАндрей ЮрьевичГубернатор Московской области

Перед началом пленарного заседания Председатель СФ Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин, участники и гости Форума осмотрели традиционную выставку инновационных социальных проектов субъектов Российской Федерации.

В экспозиции представлены презентации прорывных технологий и практик, которые внедряются в социальную сферу. На стендах гости могут познакомиться с новыми возможностями образования, поговорить с карьерными менеджерами, пройти VR-квесты, поучаствовать в спортивных тренировках и многое другое.

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