Source: Russia Federal Space

#ВДНХ#Лекции09.09.2021 04:45

Бесплатные экскурсии и лекции о планетах Солнечной системы и скафандрах на ВДНХ

Крупнейший космический музей страны — центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ — представляет программу бесплатных активностей на этой неделе. Гости центра смогут поучаствовать в тематических экскурсиях «Планеты Солнечной системы», а также послушать бесплатные лекции о скафандрах и полетах на Марс.

9 сентября в 11:00, 15:00 и 17:00 посетителей центра «Космонавтика и авиация» ждут бесплатные экскурсии «Планеты Солнечной системы», приуроченные к 43-й годовщине со дня запуска советской автоматической межпланетной станции «Венера-11». Гостям расскажут об этой миссии, а также об истории освоения других планет советскими космическими аппаратами.

Станция «Венера-11» была запущена 9 сентября 1978 года с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Протон-К». На спускаемом аппарате находились приборы для изучения температуры, химического состава атмосферы и почвы, а также для изучения гамма-излучения Солнца и галактики. Одно из устройств зафиксировало молнию на Венере.

Количество участников каждой экскурсии — не более 20 человек, возрастные ограничения — 12+. Необходима предварительная регистрация.

11 сентября в 16:00 состоится бесплатная лекция популяризатора космонавтики, энтузиаста космических исследований, блогера Виталия Егорова «Как улететь на Марс и не умереть». Она пройдет в рамках цикла «Космическая колонизация» (проект «Знание. ВДНХ»). Ведущий расскажет, какие технические и медико-биологические препятствия стоят перед человеком на пути к Марсу, как конструкторы космических кораблей планируют их решать и многое другое.

Количество участников лекции — не более 40 человек, возрастные ограничения — 12+, по предварительной регистрации.

12 сентября в 18:00 пройдет еще одна экскурсия «Планеты Солнечной системы». В этот раз она будет посвящена 51-й годовщине со дня запуска советской автоматической межпланетной станции «Луна-16», доставившей на Землю образцы лунного грунта. Посетителям расскажут подробности этого проекта, какие результаты для дальнейшего освоения космоса принесла миссия, и многое другое.

Аппарат «Луна-16» был запущен 12 сентября 1971 года с космодрома Байконур на ракете-носителе «Протон-К». 20 сентября 1970 года станция совершила мягкую посадку на Луну в районе Моря Изобилия. Позднее был произведен забор лунного грунта, который 24 сентября 1970 года доставил на Землю возвращаемый аппарат.

Количество участников каждой экскурсии — не более 20 человек, возрастные ограничения — 12+. Запись по предварительной регистрации.

12 сентября в 16:00 состоится бесплатная интерактивная лекция «Космические скафандры России» из цикла «История космонавтики» (проект «Знание. ВДНХ»). Популяризатор космонавтики Денис Прудник расскажет об устройстве, стоимости и функционировании современных отечественных скафандров, обсудит с гостями исторические аспекты их создания и проектирования. Интерактивность лекции заключается в том, что все участники вместе с ведущим пройдутся по тематической части экспозиции, чтобы изучить представленные там скафандры.

Количество участников лекции — не более 40 человек, возрастные ограничения — 12+. Необходима предварительная регистрация.

Все мероприятия на территории ВДНХ проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Посетителям музейно-выставочных площадок необходимо придерживаться социальной дистанции, носить маски. Более подробную информацию о профилактических мерах на ВДНХ можно получить здесь.

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