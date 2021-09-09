А. Майоров: Современный образ села должен включать в себя те же социальные инновации, которые применимы в городской местности

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на экспертной сессии «Современные тенденции развития сельских территорий» в рамках IV Форума социальных инноваций регионов.

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия выступил на экспертной сессии «Современные тенденции развития сельских территорий», которая прошла в рамках IV Форума социальных инноваций регионов.

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«Сегодня перед нами стоят задачи по осуществлению национальных проектов, планов инфраструктурного развития, идет реализация актуальной не только для российского села, но и для страны в целом, Государственной программы комплексного развития сельских территорий», — заявил сенатор.

По его словам, российское село сегодня больше не экономическое, а социокультурное понятие, своей приверженностью к традициям, здоровому консерватизму оно гарантирует стабильное развитие государства. «Сельская местность создает специфический опорный каркас расселения, связывая отдаленные села и деревни, малолюдные и слабообжитые территории с малыми и средними городами, крупными агломерациями в единую сеть», — отметил он.

Алексей Майоров убежден, что Форум социальных инноваций регионов станет площадкой для презентации лучших практик субъектов РФ в социальной сфере, в том числе на сельских территориях. «Второй раз в рамках Форума представлена сельская тема, что свидетельствует о приоритете вопроса развития сельских территорий в Совете Федерации как палате регионов», — подчеркнул он. «Сельские территории — ключевой ресурс России, важность которого стремительно растет в условиях усиления процессов глобализации при одновременном увеличении значения природных и территориальных ресурсов для развития страны».

Глава Комитета СФ обратил внимание, что решение задач по повышению уровня и качества жизни населения, устойчивому развитию сельских территорий требует пересмотра их места и роли в осуществлении стратегических социально-экономических преобразований в стране, направленных на повышение уровня жизни жителей села. «Внедрение социальных инноваций и их использование в новой Государственной программе комплексного развития сельских территорий, разработанной по поручению Президента РФ, безусловно, будет способствовать качественному изменению жизни сельских жителей, приблизив условия проживания на селе к уровню городов, в первую очередь в части доступности объектов социальной инфраструктуры», – сказал он.

Сенатор добавил, что новая госпрограмма включает инновационные подходы в части проектного финансирования и поддержки инициатив. Уже первые результаты ее реализации были представлены на ежегодной встрече Председателя Совета Федерации с тружениками социальной сферы села, которая в этом году состоялась уже в пятый раз. Они позволяют сделать вывод, что идет качественное изменение жизни сельских жителей, условия проживания на селе постепенно приближаются к уровню городов, повышается доступность объектов социальной инфраструктуры. «Отмечу, что диалог состоялся с представителями социальной сферы села со всех регионов страны».

К сожалению, продолжил Алексей Майоров, сельские территории пока по‑прежнему отстают от города по социальной обустроенности, бытовому комфорту, развитости инфраструктуры. «Этот разрыв особенно заметен на фоне впечатляющих успехов отечественного АПК. Мы убеждены, что современный образ села должен включать в себя те же социальные инновации, которые применимы в городской местности».

По словам сенатора, у субъектов Российской Федерации есть колоссальный интерес к Форуму в контексте реализации национальных проектов, направленных на повышение уровня жизни и благосостояния граждан нашей страны. «Важно обменяться практиками, узнать о технологиях, позволяющих реализовать нацпроекты, новую госпрограмму наиболее эффективно», — считает законодатель.

«Профильный Комитет СФ последовательно ведет свою деятельность, направленную на развитие сельских территорий и создание условий для улучшения уровня жизни сельского населения, сохранение национальных традиций и культурно-исторического наследия села. И наш опыт работы показал, насколько важно предоставить возможность обмениваться опытом, налаживать профессиональные коммуникации. Все это только способствует ускоренному развитию различных проектов, которые реализуются на сельских территориях», — сказал парламентарий.

«Российское село должно стать одной из основных точек роста отечественной экономики. Это возможно при поддержке сельских территорий со стороны государства через различные федеральные и региональные программы. Но главное – создавать и преумножать на селе человеческий капитал, объединять усилия для достижения цели устойчивого развития сельских территорий и улучшения качества жизни граждан на селе», — подчеркнул Алексей Майоров.

В ходе заседания его участники рассмотрели опыт Республики Удмуртия по реализации проекта «Деревня будущего», принцип комплексности при развитии сельских территорий, изменение подходов к оказанию социальных услуг для сельского населения, а также стимулирование частной инициативы и новые возможности для занятости.

В дискуссии приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, социально ориентированных некоммерческих организаций, научного и экспертного сообщества.

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