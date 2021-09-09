Ассоциация SportAccord и федеральный оператор комплекса ГТО подписали Соглашение о сотрудничестве на IX Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава»

Source: Russia Ministry of Sport

На IX Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава» в Казани Ассоциация SportAccord и АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» подписали Соглашение о сотрудничестве.

В церемонии подписания приняли участие заместитель Министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов, президент SportAccord и Глобальной ассоциации международных спортивных федераций (GAIFS) Рафаэль Кьюлли, генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Максим Денисов и руководитель исполнительной дирекции «СпортАккорд-2022» Дмитрий Путилин.

В рамках сотрудничества Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» будет интегрирован в глобальный фестиваль «Где объединяется спорт», а маскоты ГТО Медведь Потап, Леопард Вика, Лиса Василиса, Зайка Лиза и Волчонок Макар станут одними из символов международной площадки.

Фестиваль «Где объединяется спорт» пройдёт с 15 по 20 мая в Екатеринбурге в рамках проведения Всемирного саммита спорта и бизнеса «СпортАккорд – 2022», на который приедет около 1500 делегатов со всего мира. Их ждёт насыщенная деловая и культурная программа, а фестиваль даст возможность выйти за пределы офисов и конференц-залов и провести неформальные встречи не только друг с другом, но и с молодёжью.

«Спортивный фестиваль – это возможность для России продемонстрировать свои национальные виды спорта, лучшие практики и проекты. Это отличная возможность презентовать комплекс ГТО мировому спортивному сообществу. Все делегаты саммита будут вовлечены в фестиваль через живое общение с детьми, волонтёрами, студентами и молодыми журналистами», – заявил глава SportAccord и GAIFS Рафаэль Кьюлли.

Главное наследие программы ГТО – это сотни тысяч активных молодых ребят, которые выбирают здоровый образ жизни. Именно они в 2018 году объединили свои усилия и создали уникальные талисманы, которые теперь олицетворяют движение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Пресс-служба Минспорта России

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