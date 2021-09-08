45 тысяч переписчиков, дроны и спутниковый мониторинг: в Росстате проанализировали итоги сельскохозяйственной микропереписи 2021 года

Source: Russian Federation State Statistics Service

«Мы успешно прошли первый этап сельхозпереписи – собрана информация о более чем 140 тысячах крестьянско-фермерских хозяйствах и 16 миллионов личных подсобных хозяйств, – заявил заместитель руководителя Росстата Константин Лайкам, открывая конференцию, посвященную первым итогам СХМП-2021.

«В этом году Росстат проводит три масштабных переписи – малого бизнеса, сельхозперпись и Всероссийскую перепись населения. Каждая из них строится на принципиально новых технологических принципах. Все это значительно усложнило подготовку к проведению СХМП. Однако хочу поздравить всех коллег – сельхозперпись прошла без сбоев, и мы приступили ко второму этапу – обработкие результатов. Уже в ноябре мы поделимся со всеми первыми оперативными итогами».

Константин Лайкам отметил, что ситуация в сельском хозяйстве меняется очень быстро – совершенствуются технологии, трансформируется структура агросектора, бизнес ищет новые рынки и предлагает потребителям новые продукты. В свою очередь государство планирует новые меры поддержки сельхозотрасли и ставит новые задачи по развитию экономики страны. Поэтому проведение сельхозпереписи каждые пять лет позволит точнее и детальнее оценить ресурсную базу и потенциал сельского хозяйства, который играет важную роль в экономике страны.

«В проведении сельхозпереписи участвовало порядка 45 тысяч переписчиков», – отметила в своем выступлении начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды Росстата Наталья Шашлова.

Их обучению уделялось особое внимание, так как в этом году переписчики использовали планшеты со специализированным программным обеспечением. По словам Натальи Шашловой, обучение переписчиков проводилось в очном формате и дополнялось видеоконференциями в Zoom и СБИС. Материалы занятий размещались на облачных серверах, доступ к ним можно было получить и после окончания обучения.

Уже сейчас проверены данные по 32 тысячам сельскохозяйственных организаций, 106 тысячам крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей страны, 58 тысячам некоммерческих товариществ и 15 миллионам личных подсобных хозяйств. И, все же, говорить об итогах еще рано, подчеркнула Наталья Шашлова.

«Мы фотографируем текущие явления. Предварительные данные пока что нельзя сравнивать с данными Сельскохозяйственной переписи 2016 года, но тенденция уже видна. Часть сельхозорганизаций и фермерских хозяйств расширяется: их общее количество уменьшается, но площадь растет. Нам удалось отследить переход земель личных хозяйств в новый юридический статус. В этом нам очень помогли планшеты. Если в прошлый раз они были только у части переписчиков, то теперь данные всех респондентов сразу попадали в общую базу».

В этом году планшет полностью заменил бумажные бланки: с его помощью можно было не только заполнить переписной лист, но посмотреть свой маршрут и уточнить информацию об отдельном участке. В качестве примера были приведены итоги опроса переписчиков Астраханской области: 41% из них посчитали, что устройство работало отлично, 49% – хорошо.

Одной из важнейших инноваций микросельхозпереписи стало использование фотосъемки с дронов и спутниковый мониторинг. Эксперимент с использованием беспилотников проводился в 6 регионах страны. Это позволило создавать ортофотопланы — подробные карты местности с информацией о рельефе. На основе этих снимков можно определять точные границы и площадь участков, выявлять различные постройки сельскохозяйственного значения, парники и теплицы, а кроме того даже учитывать поголовье некоторых видов домашних животных.

Об итогах реализации пилотного проекта на Юге России рассказала руководитель Ростовстата Марина Самойлова. Главным результатом можно считать корректировку общей площади сельхозпостроек. Ортофотопланы позволили понять, что владельцы подсобных личных хозяйств и фермерских хозяйств зачастую забывают упоминать о небольших строениях, которые используются в хозяйстве. Поэтому применение беспилотных летательных аппаратов позволяет уточнить данные, полученные переписчиками, и оценить реальные масштабы сельхозпроизводства в личных подсобных хозяйствах, которые в ряде регионов являются основными производителями картофеля и ллодоовощной продукции.

Ранее руководитель Росстата Павел Малков отмечал: «все вместе – данные переписчиков с планшетов, данные, полученные с помощью спутников и дронов, административные данные – позволят получить максимально точную информацию о структуре сельского хозяйства. Кроме того, за счет использования новых цифровых технологий вдвое быстрее, чем раньше, пройдет обработка данных: оперативные итоги переписи мы объявим уже в ноябре, окончательные итоги – в следующем году».

Константин Лайкам еще раз напомнил, что доступ к микроданным получат все заинтересованные стороны – представители органов власти, эксперты и бизнес.

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