Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКК Энергия#ЦНИИмаш#ЦУП#МКС#МКС-65#ВКД#наука09.09.2021 00:00

Экипаж МКС готовится ко второму за неделю выходу в открытый космос

В рамках работ по интеграции многоцелевого лабораторного модуля «Наука» в состав российского сегмента Международной космической станции через внекорабельную деятельность космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Пётр Дубров продолжат работы по прокладке и подключению силового кабеля для интеграции модуля в общую систему энергоснабжения станции и Ethernet кабеля для интеграции «Науки» в кабельную сеть.

В течение недели российский экипаж 65-й длительной экспедиции изучал циклограмму 50-й плановой внекорабельной деятельности и консультировался со специалистами по внекорабельной деятельности по программе предстоящих работ. Олег Новицкий и Пётр Дубров проверили необходимое для выхода оборудование и инструменты, а также состояние скафандров «Орлан-МКС», в которых они снова выйдут в открытый космос.

Открытие выходного люка малого исследовательского модуля «Поиск» запланировано в 18:00 по московскому времени. В общей сложности на реализацию основных задач ВКД-50 экипаж должен потратить около шести с половиной часов. Прямая трансляция всех операций начнется в 17:30 по мск на официальном сайте и на страницах в социальных сетях Госкорпорации «Роскосмос».

Работы по сорок девятому и пятидесятому выходам почти полностью посвящены интеграции модуля «Наука» в состав российского сегмента станции. Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» был запущен с космодрома Байконур 21 июля 2021 года, а 29 июля он пристыковался к МКС. Он предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции. Он будет обеспечивать возможность реализации программы научных исследований в интересах фундаментальной науки и социальной сферы, и в том числе развитие и наращивание ресурсов российского сегмента МКС.

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