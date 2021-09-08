Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#МКС-66#Союз МС-19#Вызов08.09.2021 18:09

Экипажи МКС-66 приступили к экзаменационным комплексным тренировкам

Экзаменационные комплексные тренировки (ЭКТ) начались сегодня, 8 сентября 2021 года, для экипажей МКС-66. Это завершающий этап сессии, в процессе которого оценивается готовность космонавтов и участников космического полета к предстоящей экспедиции на Международную космическую станцию.

ЭКТ разбиты на два этапа: в тот день, когда один экипаж демонстрирует навыки управления кораблем, другой — выполняет задания на тренажере российского сегмента Международной космической станции. На втором этапе экипажи меняются местами.

Первым к испытаниям на тренажере транспортного пилотируемого корабля «Союз» приступил дублирующий экипаж МКС-66. Командует экипажем космонавт Роскосмоса Олег Артемьев. Вместе с ним экзамен сдают кинооператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина. Они готовятся к экспедиции на орбиту как дублеры участников космического полета.

Сначала экипаж тянет билет с перечнем нештатных ситуаций, которые предстоит преодолеть в процессе тренировки. Для тех, кто сдает экзамен на тренажере космического корабля, это может быть, к примеру, отказ средств связи или даже пожар на борту корабля. То есть любое ЧП, возможное при выведении космического аппарата на орбиту, в процесс его стыковки с МКС или во время спуска на Землю. Содержание экзаменационного билета известно только инструкторам, которые смоделируют нештатные ситуации для экипажа. Космонавтов и участников полета заранее не предупреждают о неполадках, которые им предстоит устранить.

Олег Артемьев отметил высокую готовность своих подопечных к полету на МКС и подчеркнул, что для успешной сдачи экзамена, прежде всего, понадобятся внимательность и терпение. Алена Мордовина и Алексей Дудин рассказали о том, как накануне повторяли пройденный материал, закрепляя полученные знания, и поблагодарили командира экипажа за поддержку, подчеркнув его дружелюбие и способность сохранять спокойствие в любой ситуации.

Особую благодарность своему командиру выразили и участники космического полета, которые входят в состав основного экипажа МКС-66. Космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров готовится к полету вместе с кинорежиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд. Программы и продолжительность экспедиций у космонавта и съемочной группы фильма «Вызов» разные, но чем ближе к старту, тем плотнее график совместной работы.

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«Хочу сказать Антону Шкаплерову огромное спасибо. Несмотря на то, что у нас не всегда все получалось, он был терпелив и деликатен. Такое отношение со стороны командира экипажа дало нам возможность быть смелее», − подчеркнула Юлия Пересильд.

Участники космического полета не скрывают, что подготовка к экспедиции на МКС была для них непростой.

«Было тяжело, сложно, спали мало. Изучали устройство модулей МКС и космического корабля, запоминали множество незнакомых аббревиатур. Время на творчество было, но меньше, чем при подготовке к съемкам фильма на Земле. Жизнь изменилась, конечно. Космос меняет жизнь», − поделился впечатлениями режиссер-постановщик фильма «Вызов» Клим Шипенко.

Первую из своих комплексных тренировок основной экипаж проводит на тренажере российского сегмента Международной космической станции. Так же как и дублерами им предстоит отработать штатные и нештатные ситуации. Экзамен на тренажере МКС тоже достаточно сложный. Во время тренировки экипажу необходимо найти и устранить различные неполадки систем обеспечения жизнедеятельности на борту станции, а также справиться с угрожающими жизни ситуациями: разгерметизация космического аппарата, утечка аммиака или пожар.

Участники космического полета начали готовиться к экспедиции на МКС за три месяца до старта, полтора из которых − вместе с командирами своих экипажей. По словам начальника ЦПК Максима Харламова, это самый короткий срок, за который удалось подготовить участников космического полета.

«Они в полной мере обладают тем объемом знаний и навыков, которые необходимы для реализации проекта „Вызов“ на борту МКС. Программа подготовки участников космического полета не нова, но адаптирована по реализацию конкретного проекта. Этот опыт важен для всех. Он пригодится при подготовке к краткосрочным экспедициям на орбиту ученых, медиков и других специалистов, которые не являются профессиональными космонавтами», − сообщил Максим Харламов.

По окончании тренировок члены экзаменационной комиссии, в состав которой входят специалисты предприятий Роскосмоса, оценят точность и слаженность действий экипажей МКС-66.

Старт пилотируемого корабля «Союз МС-19» со съемочной группой проекта «Вызов» запланирован на 5 октября 2021 года.

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