Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор вручил коллективу филармонии Благодарность Председателя Совета Федерации.

Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области, член Комитета СФ по экономической политике Владимир Кравченко КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области в ходе рабочей поездки в регион вручил коллективу Томской областной государственной филармонии Благодарность Председателя СФ. Вручение награды было приурочено к 75-летию этого учреждения культуры.

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По словам сенатора, коллектив филармонии реализует все новые творческие проекты, многие из которых известны и в районах региона и далеко за пределами Томской области. Так, например, в октябре 2019 г. артисты коллектива — струнный квартет «Фаэтон» выступил на Днях Томской области в верхней палате российского парламента, а в ноябре 2020 г. состоялся концерт Томского симфонического оркестра в Концертном зале имени П.И. Чайковского.

За последний год филармония приобрела новые, самые современные музыкальные инструменты. В общей сложности по распоряжению губернатора Сергея Жвачкина выделено 50 млн рублей на обновление музыкальных инструментов и обновление сцены Большого концертного зала филармонии, рассказал сенатор.

Владимир Кравченко также добавил, что руководство региона ведет активную деятельность по выделению финансовых средств на проведение реконструкции здания филармонии.

«На площадке Совета Федерации по итогам проведения Дней Томской области нами было принято Постановление, касающееся мер государственной поддержки социально-экономического развития региона. Один из пунктов документа подразумевает рассмотрение вопроса о проведение реконструкции двух главных учреждений области: здания филармонии и здания Томского областного театра драмы. Уверен, совместными усилиями, мы обязательно добьемся выделения финансовых средств», — подчеркнул он.

Сенатор выразил уверенность, что коллектив филармонии под руководством директора Наталии Чабовской реализует все намеченные планы, результаты которых будут радовать жителей и гостей области.

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