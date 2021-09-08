С. Лукин принял участие в прошедшей в Воронеже научно-практической конференции о повышении эффективности в сфере строительства

Source: Russia – Council of the Federation

Для увеличения качества и комфортности возводимых объектов необходимо внедрение и широкое применение высокотехнологичных материалов, отметил сенатор.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области Сергей Лукин ЛукинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области выступил на пленарном заседании Десятой Международной конференции «Повышение эффективности производства и применения гипсовых материалов и изделий». Мероприятие состоялось в Воронеже.

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Сенатор выразил уверенность в том, что площадка для дискуссии выбрана не случайно. На территории Воронежской области работают крупные современные предприятия, производящие строительные материалы. По объему жилищного строительства регион устойчиво занимает третье место в Центральном федеральном округе и двенадцатое в стране, в прошлом году здесь введено 1,7 млн кв. метров жилья.

Сергей Лукин также отметил значительный научный потенциал региона, рассказав о работах воронежских ученых в сфере строительного материаловедения и технологии гипса.

Парламентарий обратил особое внимание на практическую ценность современных научных разработок. «Строительной отрасли необходимо выйти на амбициозные показатели улучшения жилищных условий для пяти миллионов семей, увеличения жилищного строительства до 120 миллионов квадратных метров ежегодно. Для выполнения этой задачи в ближайшие десять лет в России потребуется строительных материалов на сумму 30 триллионов рублей», — сказал Сергей Лукин, напомнив, что такие цифры были приведены на совещании в мае текущего года с участием Президента Российской Федерации.

Сергей Лукин выступил на пленарном заседании Десятой Международной конференции «Повышение эффективности производства и применения гипсовых материалов и изделий»

По мнению сенатора, для повышения уровня качества и комфортности возводимых объектов необходимо внедрение и широкое применение высокотехнологичных материалов. «Строительную индустрию сегодня нельзя представить без развития гипсового направления. Повышение эффективности гипсовых материалов и изделий необходимо для увеличения объемов строительства, снижения его себестоимости, повышения энергоэффективности, качественного улучшения среды обитания, а также значительного роста уровня производительности труда», — подчеркнул Сергей Лукин.

В ходе конференции с докладами выступили ведущие ученые и практики — представители компаний-производителей гипсовых материалов, оборудования и химических добавок. Участники мероприятия также посетили производственные площадки и провели деловые переговоры.

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