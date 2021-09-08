С. Горняков в ходе поездки в Волгоградскую область обсудил вопросы строительства и ремонта автодорог, благоустройства школ

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил Нехаевский муниципальный район.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области Сергей Горняков ГорняковСергей Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области в ходе работы в регионе посетил Нехаевский муниципальный район. Сенатор провел встречу с районными депутатами, главами муниципалитетов, руководителями бюджетных учреждений и представителями бизнеса.

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В ходе беседы отмечалось, что в районе особое внимание уделяется строительству и ремонту автомобильных дорог. Также на особом контроле у властей стоит замена в местных школах отслуживших свой срок оконных блоков на современные стеклопакеты.

«В общей сложности в образовательных учреждениях Волгоградской области заменено свыше 44 тысяч оконных блоков», — сказал Сергей Горняков. Он подчеркнул, что прилагаются немалые усилия для того, чтобы не только в региональном центре, но и на всей территории области дети учились, имели возможность разностороннее развиваться и заниматься спортом в комфортных условиях.

Сергей Горняков в ходе работы в регионе посетил Нехаевский муниципальный район

Парламентарий отметил, что благодаря реализации приоритетных национальных и региональных проектов территории продолжают динамично развиваться и благоустраиваться. «Впереди еще немало дел, и успешно осуществить новые проекты будет возможно только при помощи слаженной командной работы».

В завершение встречи Сергей Горняков ответил на вопросы присутствующих и принял в работу некоторые из озвученных проблем, к которым необходимо подключиться на региональном и, возможно, на федеральном уровнях.

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