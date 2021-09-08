С. Белоусов: Важно сохранять общий экологический баланс территорий при эксплуатации водохранилищ

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел рабочую встречу с руководством Управления мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Алтайскому краю.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края провел рабочую встречу с руководством Управления мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Алтайскому краю.

Смотрите также

Сенатор обсудил с директором ФГБУ «Управление «Алтаймелиоводхоз» Павлом Поляковым текущее состояние мелиоративного комплекса региона и особенности реализации на территории края новой госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации.

Сергей Белоусов напомнил, что в зоне ответственности ведомства самая большая за Уралом мелиоративная инфраструктура — более 300 км магистральных и вспомогательных каналов Алейской оросительной системы, почти 200 км Кулундинского магистрального канала, 16 водохранилищ и прудов. Одно из водохранилищ — Гилевское, построенное на реке Алей ещё в 70-х годах. Искусственный водоем является крупнейшим водохранилищем Алтая и входит в десятку самых значительных в России.

Сенатор обратил внимание на необходимость сохранения общего экологического баланса территории при эксплуатации водохранилища. С его слов, обеспечение стабильного стока реки Алей для нужд оросительной системы основная, но далеко не единственная функция водоема. Он отметил, что водохранилище служит источником питьевой воды для жителей прилегающих территорий и привлекает множество отдыхающих в летний сезон. Кроме того, в период паводков при возникновении критической ситуации Гилевское водохранилище позволяет заметно сократить сроки весеннего половодья и предотвратить подтопление территорий в Локтевском и Рубцовском районах Алтайского края, находящихся в зоне риска.

«Важно усилить контроль за оползневыми процессами, провести серьезную работу по оценке текущего состояния мелиоративных защитных лесных насаждений, которые помогут укрепить берега водоема. Для комплексного решения вопросов стоит также подключить министерство природных ресурсов и экологии края, и в дальнейшем не оставлять эту тему без внимания», — резюмировал парламентарий

MIL OSI