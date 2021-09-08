Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦПК#некролог08.09.2021 17:12

Соболезнования в связи с гибелью начальника отделения Центра подготовки космонавтов Александра Соловьева

8 сентября 2021 года на 59 году жизни трагически погиб начальник отделения (старший водолазный специалист) Центра подготовки космонавтов Александр Сергеевич Соловьев.

Александр Сергеевич родился 14 мая 1963 года в городе Джанкой Крымской области. В 1989 году окончил Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище по специальности «Энергетические установки». С 1998 по 2009 год проходил службу в 179 Спасательном Центре МЧС России в различных должностях. Закончил службу в должности старшего преподавателя водолазной подготовки спасателей, в звании «подполковник».

В 2010 году Александр Сергеевич был принят в Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина на должность начальника отделения (старшего водолазного специалиста) в отдел инженерно-технического и водолазного обеспечения тренировок и испытаний в гидросреде и водолазной барокамере, специальной водолазной подготовки космонавтов, научно-технического сопровождения создания, испытаний и эксплуатации комплексов, систем и технологического оборудования гидролаборатории.

Руководил специальной водолазной подготовкой космонавтов, сотрудников Центра и специалистов сторонних организаций. Принимал непосредственное участие в подготовке космонавтов к работам в открытом космосе. За время трудовой деятельности в Центре обучил водолазной профессии более 50 работников Центра и сторонних организаций. Александр Сергеевич имел наработку под водой в различных типах водолазного снаряжения около 4000 часов, из них 1910 часов в Центре подготовки космонавтов.

Александр Сергеевич был наставником для молодежи, которого уважали, ценили и любили. Военная закалка и стремление выполнять задачи на высоком уровне помогали ему в решении поставленных задач. Его прекрасные личные качества: целеустремленность, исключительное трудолюбие, профессиональное мастерство, любовь к водолазному делу, оптимизм, чуткость, доброжелательность и жизнелюбие снискали заслуженный авторитет у космонавтов, сотрудников Центра и специалистов сторонних организаций.

Александр Сергеевич был человеком исключительной порядочности, доброты и глубокой эрудиции. Он внёс большой вклад в обеспечение подготовки космонавтов к работам в открытом космосе.

Светлая память об Александре Сергеевиче навсегда останется в сердцах его друзей, сотрудников и товарищей по работе.

Руководство Центра подготовки космонавтов, товарищи по работе.

MIL OSI