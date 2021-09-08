Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#Космодромы#Гвианский космический центр#Дмитрий Рогозин08.09.2021 07:45

Роскосмос планирует еще два пуска с космодрома ГКЦ до конца года

Роскосмос планирует провести еще два пуска ракет-носителей с французского космодрома в Гвианском космическом центре до конца года. Об этом в субботу в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» сообщил глава Госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Запуски у нас идут с Байконура, с Плесецка и с французского космодрома Куру. Там до конца года должно быть у нас два пуска», — рассказал он.

В январе заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев сообщил ТАСС, что РФ в 2021 году планирует осуществить 10 запусков ракетами-носителями «Союз-2» и «Союз-СТ» в интересах иностранных заказчиков. По его словам, с космодрома Куру ожидается запуск аппарата европейской глобальной спутниковой навигационной системы Galileo.

Источник: ТАСС4 сентября 2021 года, 21:54

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