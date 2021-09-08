Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#некролог08.09.2021 13:39

Роскосмос выражает соболезнования в связи с трагической гибелью Евгения Зиничева

Роскосмос выражает глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС Евгения Зиничева.

Евгений Николаевич трагически погиб сегодня, 8 сентября, при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека.

Жизнь Евгения Зиничева — пример беззаветной преданности Родине.

Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде.

Всю свою жизнь он посвятил работе в силовых органах.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Евгения Николаевича.



MIL OSI