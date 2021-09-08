Source: Russia Federal Space

#ИСС Решетнева08.09.2021 03:40

Решетнёвские инженеры поборются за звание лучшего

Сотрудники компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (ИСС, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») примут участие в XXII Всероссийском конкурсе «Инженер года-2021».

Всероссийский конкурс выявит лучших инженеров по результатам деятельности в 2021 году. Участниками станут специалисты, которые ведут научно-инженерную работу и добились существенных профессиональных достижений.

Конкурс пройдёт в двух версиях. «Инженерное искусство молодых» — для молодых специалистов до 30 лет включительно. «Профессиональные инженеры» — для участников со стажем работы на инженерных должностях не менее 5 лет.

Специалисты компании «ИСС» с успехом участвуют в конкурсе с 2010 года.

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