Председатель СФ В. Матвиенко провела ряд двусторонних встреч «на полях» 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов в Вене

Source: Russia – Council of the Federation

Спикер СФ пообщалась с главами палат парламентов Индии, Египта и Японии.

«На полях» 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов в Вене Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела двусторонние встречи с главами национальных делегаций ряда стран-участниц форума.

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Состоялись встречи главы СФ со Спикером палаты представителей Арабской Республики Египет Ханафи Джебали, Председателем Палаты советников Парламента Японии Акико Санто и со Спикером Народной палаты Парламента Республики Индии Шри Омом Бирлой.

В ходе бесед обсуждались вопросы развития двусторонних межпарламентских и межрегиональных связей, роль парламентариев в наращивании потенциала торгово-экономического, политического, культурно-гуманитарного сотрудничества между странами. Также были затронуты различные аспекты международной и региональной безопасности.

Встреча Валентины Матвиенко со Спикером палаты представителей Арабской Республики Египет Ханафи Джебали

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Встреча Валентины Матвиенко со Спикером палаты представителей Арабской Республики Египет Ханафи Джебали

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В разговоре с египетским парламентарием констатирована необходимость скорейшего возобновления двусторонних межпарламентских контактов. С удовлетворением отмечено возобновление туристических обменов, подтверждена важность продолжения совместной работы в сфере борьбы с терроризмом.

На встрече с японской коллегой поднят вопрос возобновления работы Консультативного Совета по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству и дискуссионного клуба, а также подготовки проведения второго заседания Совета губернаторов как только это позволит эпидемиологическая ситуация.

Встреча Валентины Матвиенко с Председателем Палаты советников Парламента Японии Акико Санто

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Встреча Валентины Матвиенко с Председателем Палаты советников Парламента Японии Акико Санто

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Встреча Валентины Матвиенко с Председателем Палаты советников Парламента Японии Акико Санто

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В беседе со Спикером Народной палаты Парламента Индии Валентина Матвиенко отметила успешное председательство страны в БРИКС, подчеркнула необходимость активизации работы по развитию парламентского измерения этой организации. Также была затронута тема совместных мер по борьбе с распространением коронавируса, проведению вакцинации населения.

Валентина Матвиенко провела встречу со Спикером Народной палаты Парламента Республики Индии Шри Омом Бирлой

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Валентина Матвиенко провела встречу со Спикером Народной палаты Парламента Республики Индии Шри Омом Бирлой

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Валентина Матвиенко провела встречу со Спикером Народной палаты Парламента Республики Индии Шри Омом Бирлой

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Валентина Матвиенко провела встречу со Спикером Народной палаты Парламента Республики Индии Шри Омом Бирлой

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Председатель СФ пригласила зарубежных коллег принять активное участие в предстоящем в октябре нынешнего года Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге и Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу в 2022 году.

Во встречах приняли участие заместитель Председателя СФ Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл и председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин. КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области

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