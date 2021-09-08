Пленарное заседание «Спорт-2030: путь к устойчивому развитию в новых условиях» состоялось на IX Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 8 сентября, в Казани на IX Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава» состоялось пленарное заседание «Спорт-2030: путь к устойчивому развитию в новых условиях». Участники заседания обсудили достижение национальной цели – вовлечение 70% граждан России к 2030 году в систематические занятия спортом с помощью объединения ресурсов государства, НКО и бизнеса.

С приветственным словом к участникам Форума обратился по видеосвязи Президент Российской Федерации Владимир Путин. «С самого начала Форум «Россия – спортивная держава» стал авторитетной, востребованной площадкой для общения лидеров спортивного движения, для обмена опытом, лучшими практиками между представителями международных, российских спортивных организаций, атлетами, тренерами, – отметил Президент. – Хочу отдельно поблагодарить зарубежных гостей форума за сотрудничество, взаимодействие. Такой открытый профессиональный диалог служит интересам развития спорта, способствует укреплению взаимоуважения, доверия в мировом спортивном сообществе, а реализация предложений, которые будут выработаны на Форуме, станет весомым вкладом в достижение тех масштабных целей, которые стоят перед нашей страной. Мы должны создать все условия для того, чтобы как можно больше граждан России – не менее 70 процентов к 2030 году – могли систематически заниматься спортом и физической культурой. Безусловно, здесь особое внимание будем уделять детям, подросткам. Занятия спортом в этом возрасте помогают воспитать здоровые привычки, заложить важнейшие нравственные ценности, и возможности для таких занятий должны быть максимально доступны, причём на всей территории страны».

Модератором пленарного заседания выступил Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. Он отметил значимость проведения Форума как площадки для обсуждения ключевых вопросов развития спортивной отрасли.

«С момента проведения первого Форума, который также состоялся в Казани в 2009 году, накоплен огромный опыт. Авторитет Форума известен не только в России, но и в мире, – заявил Министр. – В этом году заявки на участие в Форуме подали более 5000 человек, более 100 организаций. Кроме того, мы видим активное внимание регионов к вопросам развития массового спорта и спорта высших достижений. Основная тема Форума – обсуждение реализации Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года, которая по поручению Президента была утверждена Правительством. Надеюсь, во время панельных дискуссий и круглых столов будут высказаны предложения и рекомендации, которые послужат более эффективной работе по реализации Стратегии. Форум привлекает гостей из-за рубежа, это ещё раз подчёркивает то внимание, которое обращено сегодня к России. Роль нашей страны в мировом спортивном сообществе продолжает оставаться значимой и как организатора крупных международных проектов, и как участника всех международных соревнований».

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко обратился к участникам Форума по видеосвязи. Вице-премьер заявил, что Россия продолжит являться лидером на спортивной арене и формировать международную повестку на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы.

«Спортивное движение всегда базировалось на принципах открытости и справедливости. Считаю, что пандемия диктует необходимость по-новому взглянуть на роль спорта, который призван объединять мировое сообщество. Рассчитываю, что наш Форум позволит выстроить диалог и продемонстрирует открытость России для работы со всеми партнёрами. В рамках масштабной работы, которую мы вместе проводим по развитию массового спорта, созданию современной инфраструктуры для детей и взрослых в рамках принятой Правительством Стратегии, открываются физкультурно-оздоровительные комплексы в самых удаленных городах и селах страны. Как пример, за первое полугодие 2021 года введены в эксплуатацию 36 объектов спортивной инфраструктуры и 10 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. Создаётся единая спортивная экосистема, в центре которой находится человек. Мы продолжаем внедрение цифровых технологий в профессиональном и любительском спорте. В геометрической прогрессии в мире растёт популярность киберспорта. В нашей стране начитывается уже около четырёх тысяч профессиональных спортсменов – это показатель 2021 года. При этом количество фанатов киберспорта в России в разы больше и составляет 15,4 млн человек», – сказал Вице-премьер.

Помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин поблагодарил Министерство спорта Российской Федерации и Правительство Республики Татарстан за проведение Форума.

«Только за последние пять лет Россия провела 200 крупных соревнований. А в ближайшие три года мы проведём ещё 50, – отметил помощник Президента. – Казань также примет Специальную Олимпиаду, у нас не было ранее опыта проведения таких мероприятий, но это очень нужный турнир для особенных детей. И нашей стране это очень важно. Хочу поблагодарить представителей международных федераций, которые прибыли к нам. Россия сегодня испытывает огромное давление и их приезд – смелый подход. Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства. И очень важно, чтобы мы решали наши задачи через ценности хорошего примера, вовлекая в спорт наших детей, формируя у них культуру здорового образа жизни».

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов напомнил о знаковых спортивных мероприятиях, которые в ближайшие годы примет Республика: «Татарстан давно заявил о себе как о спортивном регионе нашей страны. Ежегодно в Республике проводятся крупнейшие международные соревнования. За последние годы благодаря поддержке руководства страны в Республике прошёл целый ряд значимых спортивных мероприятий мирового уровня. В ближайшие годы в Республике планируется проведение ещё нескольких важных турниров. В их числе – матчи Чемпионата мира по волейболу среди мужских команд в 2022 году, Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады в 2023 году, Чемпионат Европы по водным видам спорта в 2024 году и Чемпионат мира по водным видам спорта в 2025 году. Также Казань готова заявиться на право проведения 38-го Всемирного конгресса по спортивной медицине в 2024 году. Примечательно, что Форум проходит одновременно с Играми стран СНГ. Это знаковое событие для стран постсоветского пространства».

В пленарном заседании также приняли участие президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, президент Глобальной ассоциации международных спортивных федераций Рафаэль Кьюлли, председатель Президиума 7-й сессии Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте Маркос Диас, президент Международной федерации плавания Хусейн Аль-Мусаллам, президент Международной федерации гандбола Хассан Мустафа, президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, в режиме ВКС – президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв.

Пресс-служба Минспорта России

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