Павел Сорокин: «Наша задача – настроить систему так, чтобы она привлекала инвестиции для большего мультипликативного эффекта»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 8 сентября. – Благодаря стимулированию добычи нефти на месторождениях в России российской экономике за последние 15 лет удалось привлечь порядка 8,5 трлн рублей инвестиций, а также увеличить добычу нефти на примерно 1 млрд тонн, сообщил Павел Сорокин в рамках выступления на сессии Московского финансового форума «Эффективность преференциальных налоговых режимов: направления движения». Он подчеркнул, что таким образом, предоставленные бизнесу льготы показали значительную эффективность.

По словам замминистра, на сегодня в том или ином виде под льготы попадает до 50% от всего производства нефти в России.

«Дополнительная добыча, которая была рождена благодаря созданным стимулам, с лихвой перекрывает затраченные средства. По некоторым проектам, в частности, выработанным, нам удалось развернуть тренд со снижения на повышение добычи – это также показывает, что льготы своего эффекта достигли», – отметил он.

С добычи государство постепенно перешло на стимулирование переработки нефти. Так, введение в 2020 году обратного акциза на этан, сжиженные углеводородные газы, специального инвестиционного коэффициента, а также стимулирование модернизации НПЗ привело к подписанию новых соглашений с нефтекомпаниями на суммарно 1,5 трлн рублей, которые будут инвестированы в перерабатывающую отрасль, продолжил Павел Сорокин. Это в свою очередь даст дополнительно примерно 3,5-4 млн тонн бензина и около 10 млн тонн дизеля в период до 2026 года, уточнил он.

«На сегодня топливно-энергетический комплекс занимает до 20-25% от общего ВВП страны. Несмотря на то, что ТЭК является получателем стимулов, он окупает это с лихвой и направляет инвестиции косвенно и в другие сектора. Наша задача – настроить систему так, чтобы она привлекала инвестиции для большего мультипликативного эффекта и создавала возможность пользоваться этими благами независимо ни от каких энергопереходов», – заключил заместитель Министра.

04.03.2021

C 26 по 29 апреля 2021 года в Москве в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоится 20-я юбилейная международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» – «Нефтегаз-2021» и Национальный нефтегазовый форум (27-28 апреля соответственно).

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