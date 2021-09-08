О. Алексеев: В Саратовской области в этом году возводится девять детских садов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил строящиеся объекты Энгельсского района.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в рамках работы в регионе посетил Энгельсский район. Сенатор вместе с главой района Алексеем Стрельниковым осмотрел строящиеся объекты.

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Олег Алексеев сообщил, что в рамках национального проекта «Демография» в 2021 году в Саратовской области строится девять детских садов на 1420 мест, самый большой, на 240 мест, в городе Энгельсе. В дошкольном учреждении будут два спортзала, бассейн. «Пока погода позволяет, делают кровлю, занимаются благоустройством территории. Готовность детского сада – более шестидесяти процентов, к концу года объект должен быть готов», — отметил сенатор.

По его словам, завершаются работы в энгельсской школе № 2. Капитальный ремонт проводился в рамках государственной программы «Развитие образования».

«В результате присоединения к школе здания бывшего детского сада количество учащихся увеличится почти в два раза. В корпусе отремонтировали классы, коридоры, строится пищеблок», – сказал Олег Алексеев.

Олег Алексеев в рамках работы в регионе посетил Энгельсский район

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Олег Алексеев в рамках работы в регионе посетил Энгельсский район

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Олег Алексеев в рамках работы в регионе посетил Энгельсский район

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Олег Алексеев в рамках работы в регионе посетил Энгельсский район

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Олег Алексеев в рамках работы в регионе посетил Энгельсский район

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Олег Алексеев в рамках работы в регионе посетил Энгельсский район

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Олег Алексеев в рамках работы в регионе посетил Энгельсский район

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Олег Алексеев в рамках работы в регионе посетил Энгельсский район

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Олег Алексеев в рамках работы в регионе посетил Энгельсский район

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Олег Алексеев в рамках работы в регионе посетил Энгельсский район

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Олег Алексеев в рамках работы в регионе посетил Энгельсский район

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Олег Алексеев в рамках работы в регионе посетил Энгельсский район

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Сенатор отметил, что к завершению близится строительство бассейна для школы № 32. «В настоящее время производится внутренняя отделка помещения и благоустройство территорию».

Также Олег Алексеев рассказал, что в поселке Лощинный ведется строительство самого крупного в Саратовской области элеваторного комплекса. Установлены терминалы для хранения двухсот тысяч тонн зерна. Появятся дополнительные рабочие места для жителей поселка.

«Администрация Энгельсского района руководствуется комплексным подходом к строительству объектов. За счет муниципалитета благоустраивается территория вокруг школьного здания, возводится спортплощадка, решается вопрос с подведением коммуникаций для детского сада. Идет строительство дороги, которая соединит новый детсад и школу», – подвел итоги поездки Олег Алексеев.

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