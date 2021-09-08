Обращение Владимира Путина к участникам IX Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» в Казани

Source: Russia Ministry of Sport

Искренне рад приветствовать всех гостей и участников Международного форума «Россия – спортивная держава».Традиция проведения этого форума была заложена в 2009 году именно здесь, в Казани, в столице Татарстана – в республике, где любят спорт, уделяют приоритетное внимание развитию современной, самой передовой инфраструктуры, строят не только уникальные стадионы и комплексы, но и доступные, удобные объекты для спортивных занятий на селе, в школах и вузах, во дворах. Спорт, здоровый образ жизни – сегодня это мощная объединяющая сила для татарстанцев, настоящий ресурс развития нашей страны.С самого начала форум «Россия – спортивная держава» стал авторитетной, востребованной площадкой для общения лидеров спортивного движения, для обмена опытом, лучшими практиками между представителями международных, российских спортивных организаций, атлетами, тренерами.Хочу отдельно поблагодарить зарубежных гостей форума за сотрудничество, взаимодействие. Такой открытый профессиональный диалог служит интересам развития спорта, способствует укреплению взаимоуважения, доверия в мировом спортивном сообществе, а реализация предложений, которые будут выработаны на форуме, станет весомым вкладом в достижение тех масштабных целей, которые стоят перед нашей страной.Мы должны создать все условия для того, чтобы как можно больше граждан России – не менее 70 процентов к 2030 году – могли систематически заниматься спортом и физической культурой. Безусловно, здесь особое внимание будем уделять детям, подросткам. Занятия спортом в этом возрасте помогают воспитать здоровые привычки, заложить важнейшие нравственные ценности, и возможности для таких занятий должны быть максимально доступны, причём на всей территории страны.Наши дальнейшие шаги в этой сфере предметно обсудим на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, который состоится в ближайшие дни. Он специально будет посвящён вопросам развития детско-юношеского спорта.Дорогие друзья!Яркие победы, успешные, незабываемые выступления наших олимпийцев и паралимпийцев в Токио вновь убедительно доказали: Россия – действительно спортивная держава. Наши атлеты достойно продолжают выдающиеся традиции, которыми славится наша страна, а гости проводимых у нас международных соревнований неизменно отмечают высокие организационные стандарты и атмосферу радушия.В эти дни в Казани проходят первые Игры стран СНГ. Хочу пожелать успехов их участникам, и добавлю, что в Татарстане накоплен большой позитивный опыт проведения крупных, мирового уровня спортивных мероприятий. Это и летняя Универсиада 2013 года, и чемпионат мира 2015-го по водным видам спорта, и матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году. Такой богатейший опыт, в том числе популяризации, развития спорта, безусловно, достоин изучения и распространения – как в нашей стране, так и за её пределами.Желаю вам успешной, плодотворной работы. Уверен, форум даст старт новым интересным проектам.Удачи вам!

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