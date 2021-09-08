Н. Журавлев: Совет Федерации считает важным продолжить работу по совершенствованию законодательства о контрактной системе

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на дискуссионной площадке в рамках Московского финансового форума-2021.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области принял участие в Московском финансовом форуме-2021, где выступил на дискуссионной площадке «Государственные закупки: новые горизонты и вызовы».

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Участие в обсуждении также приняли первый заместитель Председателя Государственной Думы Александр Жуков, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин, заместитель руководителя Федерального казначейства Анна Катамадзе, заместитель Министра финансов РФ Алексей Лавров, член Коллегии (Министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Арман Шаккалиев, руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Сенатор в своем выступлении подчеркнул, что работа по совершенствованию законодательства о контрактной системе активно ведется с самого момента опубликования 44-го федерального закона — одного из самых дискуссионных в законотворческом поле.

Последние изменения – это большой оптимизационный пакет, над которым Совет Федерации работал совместно с Государственной Думой, Министерством финансов и Правительством РФ. «Мы провели не одни конструктивные обсуждения с Минфином на этапе подготовки закона ко второму чтению. Очень многие предложения регионов нашли свое отражение в нем. В частности, развитие офсетных контрактов, увеличение доли закупок у малого бизнеса, возможность изменения условий контрактов на выполнение НИОКР и другое», — отметил законодатель.

Николай Журавлев предложил ряд инициатив, которые в дальнейшем смогли бы снизить количество нарушений, выявляемых контролирующими органами. Среди предложений – проанализировать работу введенного Министерством финансов инструмента «универсальной стоимостной предквалификации», организовать мониторинг новой процедуры допуска на торги, расширить возможность предоставления заказчикам самостоятельно выбирать способ закупки (аукцион или конкурс).

Отдельно парламентарий остановился на теме расширение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках. Он отметил, что на практике данные поставщики сталкиваются с проблемой недостаточности оборотного капитала.

«Сегодня источником финансирования являются банковские кредиты, которые недоступны для многих компаний. Для повышения доступности кредитов необходимо совершенствовать механизмы взаиморасчетов участников госзакупки», — сказал вице-спикер СФ.

Он уточнил, что важно предусмотреть условие об указании на использование кредитных средств и недопустимости изменения счета, на который переводятся средства за выполненный контракт.

«Совет Федерации открыт для взаимодействия с экспертами и специалистами. Мы готовы обсуждать самые разные предложения по совершенствованию законодательства о контрактной системе», — заключил Николай Журавлев.

Центральным мероприятием Московского финансового форума стала пленарная сессия «Российская экономика и финансовые рынки: устойчивое развитие в меняющемся мире», на которой выступил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что меры против последствий пандемии, которые реализовало Правительство, в том числе по поручению главы государства, дали ожидаемый результат.

Николай Журавлев отметил, что Совет Федерации в тесном взаимодействии с Правительством РФ сопровождал на законодательном уровне все необходимые меры для поддержки экономики.«В условиях пандемии мы были вынуждены посмотреть на многие вещи и процессы по‑новому. Принятые решения, в их числе поддержка предпринимательства, малого и системообразующего, помощь регионам и гражданам показали свои результаты – сейчас экономика страны выходит на допандемийный уровень», — прокомментировал вице-спикер СФ.

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