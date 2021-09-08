Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный#OneWeb08.09.2021 12:00

На Восточном приступили к заправке разгонного блока «Фрегат»

Сегодня, 8 сентября 2021 года, на космодроме Восточный приступили к заправке разгонного блока «Фрегат».

В соответствии с комплексным графиком подготовки совместный расчет специалистов Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) и Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (оба входят в периметр Госкорпорации «Роскосмос») приступили к заправке компонентами топлива и сжатыми газами разгонного блока «Фрегат», предназначенного для реализации 49-й миссии по запуску космических аппаратов OneWeb.

Завершить все операции по заправке планируется к 29 сентября 2021 года. После этого разгонный блок будет транспортирован в монтажно-испытательный корпус космических аппаратов для проведения работ по сборке космической головной части.

Универсальный разгонный блок «Фрегат» создан в НПО Лавочкина и предназначен для использования в составе ракет-носителей среднего и тяжелого класса с целью выведения космических аппаратов на различные заданные орбиты. Основой конструктивно-компоновочной схемы разгонного блока является блок баков, построенный по моноблочной несущей схеме. Он имеет торосферическую конфигурацию, состоящую из шести сваренных между собой сферических емкостей, разделенных сферическими донышками. Четыре из них являются баками окислителя и горючего, две ёмкости являются отсеками для размещения бортовых приборов и оборудования.

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