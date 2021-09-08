Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Южный#НПО Лавочкина#Космодромы#Байконур#OneWeb08.09.2021 10:00

На Байконуре продолжается подготовка к запуску аппаратов OneWeb

На космодроме Байконур продолжается подготовка космической головной части по программе запуска аппаратов OneWeb. Во вторник, 7 сентября 2021 года, связка из 34 космических аппаратов OneWeb, установленная на разгонный блок «Фрегат» под головным обтекателем, была перегружена с рабочего места монтажно-испытательного корпуса площадки № 112 на железнодорожный агрегат и транспортирована на площадку № 31.

Работы выполнены специалистами Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) и Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входят в Госкорпорацию «Роскосмос»). Следующий этап подготовки — стыковка головной части с третьей ступенью ракеты-носителя «Союз-2.1б».

Запуск космических аппаратов спутниковой компании OneWeb запланирован на 14 сентября 2021 года со стартового комплекса «Восток» космодрома Байконур.

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