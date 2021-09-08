М. Кавджарадзе посетил Школу искусств и Центр дополнительного образования в Липецкой области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретился с учащимися и педагогами в Измалковском районе.

Заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Липецкой области Максим Кавджарадзе КавджарадзеМаксим Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Липецкой области в ходе поездки в регион провел встречи с учащимися и педагогами села Измалково Измалковского района.

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«Благодаря работе государственных программ, направленных на поддержку сел, в образовательных учреждениях есть всё необходимое для развития увлеченных детей. Видно, как школьники с энтузиазмом познают современные направления в информационных и цифровых технологиях», — рассказал сенатор.

Максим Кавджарадзе отметил высокий уровень культурного воспитания подрастающего поколения. По его словам, педагоги Школы искусств дают детям возможность прикоснуться к шедеврам мирового искусства и музыки. «Развито волонтерское движение, дети помогают пенсионерам в хозяйстве, ухаживают за памятниками, выигрывают гранты, участвуют в различных программах. Это говорит о высоком культурном воспитании, о широкой деятельности», — подчеркнул сенатор.

Максим Кавджарадзе в ходе поездки в регион провел встречи с учащимися и педагогами села Измалково Измалковского района

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Максим Кавджарадзе в ходе поездки в регион провел встречи с учащимися и педагогами села Измалково Измалковского района

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Максим Кавджарадзе в ходе поездки в регион провел встречи с учащимися и педагогами села Измалково Измалковского района

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Максим Кавджарадзе в ходе поездки в регион провел встречи с учащимися и педагогами села Измалково Измалковского района

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Максим Кавджарадзе в ходе поездки в регион провел встречи с учащимися и педагогами села Измалково Измалковского района

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Максим Кавджарадзе в ходе поездки в регион провел встречи с учащимися и педагогами села Измалково Измалковского района

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Он добавил, что в Школе искусств, где обучаются 215 учеников, назрел вопрос расширения помещений. «Многие дети стремятся получить музыкальное образование, тянутся к музыке, но не хватает площади для новых учеников. Поэтому будем решать вопрос о дополнительных пристройках».

В ходе рабочих встреч Максима Кавджарадзе также обсуждалась тема строительства новой школы в районном центре в 2024 г. Кроме того, рассматривались вопросы социальной сферы и проблемы благоустройства улиц. В частности, затрагивалась проблема выделения жилья многодетным, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий.

«Благодаря обратной связи с жителями села Измалкова все вопросы взяты на контроль. Для решения отдельных задач потребуются законодательные изменения», — сказал сенатор.

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