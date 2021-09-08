Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказал о мерах поддержки региональной скорой помощи.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики Мохмад Ахмадов АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики рассказал о мерах поддержки региональной скорой помощи.

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Сенатор сообщил, что в минувшие выходные Глава Республики, Герой России Рамзан Кадыров КадыровРамзан АхматовичГлава Чеченской Республики передал восемнадцать карет скорой помощи министру здравоохранения Республики Эльхану Сулейманову.

«Новые машины будут распределены по районам Чеченской Республики для замены устаревшего санитарного автотранспорта и увеличения профильных бригад», — сказал Мохмад Ахмадов.

По словам сенатора, такие меры позволят существенно увеличить качество и оперативность работы службы скорой медицинской помощи и способствуют снижению негативных последствий пандемии коронавируса для населения.

«Для руководства Чеченской Республики развитие службы скорой помощи в условиях пандемии коронавируса является одной из самых приоритетных задач. В прошлом году благодаря помощи Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и Министерства промышленности и торговли российской Федерации были закуплены девяносто две кареты скорой помощи, оснащенные самым современным медицинским оборудованием. В итоге санитарный автопарк региона увеличился до двухсот двадцати трех единиц спецтехники», — отметил Мохмад Ахмадов.

По словам сенатора, современное оборудование машин позволяет проводить лечебные мероприятия скорой медицинской помощи силами реанимационной бригады, также оснащение машин позволяет осуществлять мониторинг состояния тяжёлых пациентов еще на догоспитальном этапе.

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