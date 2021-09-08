Л. Гумерова: Объединение усилий парламентариев стран мира позволит эффективно справляться с актуальными вызовами человечеству

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступила на тематической панельной сессии проходящей в Вене 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов.

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан выступила в ходе тематической панельной дискуссии «Парламенты и глобальное управление: незавершенная повестка дня», состоявшейся в рамках 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов в Вене.

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Делегация верхней палаты парламента во главе с Председателем СФ Валентиной Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга принимает участие в мероприятиях форума, который проходит в столице Австрии 6–8 сентября. Он организован Межпарламентским союзом (МПС) в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций и Парламентом Австрии.

Демократизация глобального управления невозможна без активного участия парламентариев в политических процессах в ООН и других международных организациях, отметила в своём выступлении Лилия Гумерова. «Российская Федерация последовательно выступает за усиление роли и влияния парламентов. По инициативе России Организацией Объединённых Наций был учреждён Международный день парламентаризма, символизирующий большой вклад парламентариев в развитие демократии и усиление прав человека. Наша страна имеет большой опыт в организации и проведении международных межпарламентских форумов».

Сенатор напомнила, что Россия дважды принимала у себя Ассамблею Межпарламентского союза, выступила организатором двух сессий Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума, женщины-парламентарии из разных стран мира активно участвуют в Евразийском женском форуме, который проводится в России на регулярной основе.

«Выступая на самой представительной за всю историю 137-й Ассамблее МПС в Санкт-Петербурге, Президент РФ отметил возрастающую востребованность парламентской дипломатии, способной эффективно укреплять доверие между странами, помогать в поиске компромиссных решений острых международных и региональных проблем», — рассказала Лилия Гумерова.

Лилия Гумерова выступила в ходе тематической панельной дискуссии «Парламенты и глобальное управление: незавершенная повестка дня», состоявшейся в рамках 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов в Вене

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Лилия Гумерова выступила в ходе тематической панельной дискуссии «Парламенты и глобальное управление: незавершенная повестка дня», состоявшейся в рамках 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов в Вене

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Лилия Гумерова выступила в ходе тематической панельной дискуссии «Парламенты и глобальное управление: незавершенная повестка дня», состоявшейся в рамках 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов в Вене

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Лилия Гумерова выступила в ходе тематической панельной дискуссии «Парламенты и глобальное управление: незавершенная повестка дня», состоявшейся в рамках 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов в Вене

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Лилия Гумерова выступила в ходе тематической панельной дискуссии «Парламенты и глобальное управление: незавершенная повестка дня», состоявшейся в рамках 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов в Вене

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Лилия Гумерова выступила в ходе тематической панельной дискуссии «Парламенты и глобальное управление: незавершенная повестка дня», состоявшейся в рамках 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов в Вене

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По её мнению, благодаря законодательным полномочиям парламентарии, представляющие различные регионы мира и политические силы, могут внести важный вклад в организацию на международном уровне скоординированной законотворческой работы. «Повестка может включать в себя выработку общих подходов к решению глобальных проблем, поддержание мультилатерализма, укрепление межрегионального сотрудничества. Пандемия новой коронавирусной инфекции показала, что, только объединив усилия и возможности наших стран, можно эффективно противостоять актуальным вызовам».

Межпарламентской Ассамблеей государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) накоплен большой опыт правотворческой работы, отметила глава Комитета СФ.

«Принято около 700 международных правовых актов, из них более 500 модельных законов и почти 200 рекомендаций, направленных на гармонизацию национальных правовых систем. Модельные законы, разработанные МПА СНГ, служат ориентиром для законодательной деятельности на пространстве Содружества. Нормы более 80 процентов документов уже внедрены в законодательства государств-участников СНГ. Уверена, что эти наработки могут быть полезны и нашим зарубежным партнёрам».

В перспективных планах модельного законотворчества — работа над документами в таких важных областях, как цифровизация, научно-технологическое развитие, защита интеллектуальной собственности, охрана окружающей среды, борьба с киберпреступностью, считает сенатор. «Мы готовы делиться накопленным опытом и вместе работать над сближением правовых основ нашего сотрудничества в самых разных сферах», — подчеркнула Лилия Гумерова.

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