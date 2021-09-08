И. Святенко обсудила вопросы гармонизации законодательства в части физической культуры, спорта и образования

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в IX Международном форуме «Россия — спортивная держава».

Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы приняла участие в IX Международном форуме «Россия — спортивная держава», который проходит в Казани. Сенатор выступила на заседании сессии «Реализация федерального закона о гармонизации законодательства в части физической культуры, спорта и образования».

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В ходе мероприятия участники обсудили совершенствование детско-юношеского спорта и основные этапы реализации этого документа, в том числе выделение необходимых средств бюджета в целях софинансирования расходов субъектов РФ.

По словам Инны Святенко, закон, предусматривающий гармонизацию законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте и об образовании, стал знаковым для отрасли физкультуры и спорта.

«Тренер — не просто наставник, он, безусловно, является педагогом и проводит с детьми не меньше, чем школьный учитель. Так же как и сотрудники системы образования, они взращивают таланты, используя свои педагогические навыки. Уверена, что реализация закона позволит повысить престиж данной профессии и качество спортивного образования тренеров», — сказала парламентарий.

По мнению сенатора, отнесение организаций, осуществляющих спортивную подготовку, к организациям, реализующим дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, позволит сохранить федеральные стандарты и при этом учесть имеющиеся особенности.

Инна Святенко отметила, что Министерством спорта РФ разработана «дорожная карта» по реализации Федерального закона, а также выполняется план-график подготовки нормативно-правовых актов. «Комитет Совета Федерации по социальной политике будет внимательно следить за ходом выполнения плана-графика, а также за реализацией других мероприятий «дорожной карты», не менее важных для регионов, школ, тренеров и обучающихся», — подчеркнула сенатор.

Инна Святенко приняла участие в IX Международном форуме «Россия — спортивная держава»

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Инна Святенко приняла участие в IX Международном форуме «Россия — спортивная держава»

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Инна Святенко приняла участие в IX Международном форуме «Россия — спортивная держава»

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В ходе заседания Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что сейчас главное – разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих процесс лицензирования. «В этом мы видим основные риски. Наша задача в том, чтобы те учреждения спортивной подготовки, которые на сегодняшний день работают эффективно, не оказались в зоне риска. Нам необходимо понять проблемы, которые есть в регионах. Это не только финансирование, но и системы лицензирования и федеральных стандартов спортивной подготовки, которые также нужно обновить», — сказал Министр.

В мероприятии также приняли участие заместитель Министра спорта РФ Алексей Морозов, заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Мохмад Ахмадов, АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Борис Пайкин, представители общероссийской спортивной Федерации и спортшкол.

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