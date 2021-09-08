Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор стала модератором сессии на тему «Женщина-профессионал: новые возможности».

Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы стала модератором сессии «Женщина-профессионал: новые возможности», которая состоялась в г. Сочи в рамках VI Всероссийской недели охраны труда.

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В ходе мероприятия обсуждались подходы к пересмотру перечня профессий, в которых ограничивается труд женщин.

Инна Святенко отметила, что важно понимать, как в полной мере раскрыть потенциал женщин — профессионалов, не запрещая работать, а ограждая от опасных условий труда. По словам сенатора, главное в этом вопросе не только развивать технологии, но и учитывать реальные риски для здоровья в каждой профессии из списка.

Она напомнила, что 1 января 2021 г. вступил в силу обновленный приказ Министерства труда и социальной защиты РФ. Перечень «закрытых» для женщин позиций сократился почти в четыре раза – с 456 до 100 позиций. Эти изменения позволили трудоустраиваться женщинам машинистами скоростных электропоездов и метрополитена, водителями большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной спецтехники, членами палубных команд, заниматься верхолазными работами и др.

Инна Святенко стала модератором сессии «Женщина-профессионал: новые возможности»

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Инна Святенко стала модератором сессии «Женщина-профессионал: новые возможности»

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Инна Святенко стала модератором сессии «Женщина-профессионал: новые возможности»

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Инна Святенко стала модератором сессии «Женщина-профессионал: новые возможности»

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Инна Святенко стала модератором сессии «Женщина-профессионал: новые возможности»

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Инна Святенко стала модератором сессии «Женщина-профессионал: новые возможности»

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Инна Святенко стала модератором сессии «Женщина-профессионал: новые возможности»

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Инна Святенко стала модератором сессии «Женщина-профессионал: новые возможности»

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Инна Святенко стала модератором сессии «Женщина-профессионал: новые возможности»

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С 1 марта 2022 г. редакция этого приказа вновь обновится. Женщины смогут работать авиамеханиками и инженерами по обслуживанию авиационной техники. Ранее с таким предложением выступила Инна Святенко, и Министерство поддержало инициативу.

«Сокращение ограничений, в частности, в сфере гражданской авиации, удовлетворяет запросы многих женщин, позволяя им выбирать дело, которым они действительно хотят заниматься и понимать, что после окончания вуза есть возможность трудоустроиться по профессии», — сказала сенатор.

Первый заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко отметил, что перечень «запрещенных» для женщин профессий по мере развития технологий будет сокращаться и дальше. Кроме того, планируется совершенствовать документ с точки зрения формулировок, чтобы речь шла не только о номинальном сокращении позиций, но и о фактическом расширении перечня профессий, доступных для женщин.

«В некоторых случаях идентичные работы могут выполняться в разных условиях — необходимо уточнять перечень так, чтобы ограничения затрагивали только те рабочие места, которые действительно представляют риск для женщин», — пояснил Алексей Вовченко.

В ходе мероприятия выступила единственная в России женщина — пилот санитарной авиации Московского авиационного центра Екатерина Орешникова. По её словам, раньше у женщин возникали сложности при поступлении на программу обучения и при трудоустройстве. Туда предпочитали брать мужчин.

«Сейчас такие проблемы не стоят. Например, в Московском авиационном центре на первый план выходят профессиональные качества сотрудника, так как приходится за считанные минуты принимать решения, от которых зависят жизни людей», — отметила она.

В рамках сессии был представлен опыт транспортных компаний, таких как «Российские железные дороги» и «Московский метрополитен», в которых удалось организовать комфортную женскую занятость в традиционно мужских профессиях.

«Для повышения комфорта женщин, работающих в компании, создаются комнаты эмоциональной разгрузки. Всего на текущий момент времени функционирует 28 комнат, в течение года планируется открыть дополнительно 26 комнат», — рассказал начальник Департамента экологии, охраны труда и промышленной безопасности «РЖД» Андрей Лисицын.

Заместитель начальника «Московского метрополитена» по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова отметила, что с этого года девушкам доступна еще одна ответственная профессия — машинист электропоезда. «Большинство линий метро имеют современные и комфортные поезда. Если раньше профессия машиниста действительно была сопряжена с физической нагрузкой, то сегодня это уже не тяжелая работа», — сказала она.

Подводя итоги сессии, Инны Святенко подчеркнула, что работа со стороны государства по устранению законодательных трудностей, с которыми сталкиваются женщины при реализации профессионального потенциала, как никогда важна и актуальна. «Предоставление женщинам новых возможностей свидетельствует о развитии нашего общества».

В мероприятии также приняли участие директор Научно-исследовательского института медицины труда Игорь Бухтияров, заместитель руководителя Центра Россия – ОЭСР РАНХиГС Мария Гирич, главный технический инспектор труда ФНПР Алексей Безюков, и. о. директора Центра исследований охраны труда ВНИИ труда Екатерина Кузнецова.

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