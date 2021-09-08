Дмитрий Чернышенко поручил проработать вопрос сбора данных о спортсменах-любителях

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 8 сентября, на IX Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава» состоялась панельная дискуссия: «Национальные цели развития. 70% спортивного населения к 2030 году: способы достижения, риски. Цифровизация как инструмент и ресурс». В мероприятии принял участие Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Обсуждались такие вопросы, как обеспечение национальных целей развития посредством физической культуры и спорта; построение спортивной экосистемы; использование маркетинговых технологий и цифровых возможностей для вовлечения граждан в занятия физической культурой и спортом; продвижение видов спорта, спортивных услуг и продуктов на рынке.

Дмитрий Чернышенко поручил Министерству спорта Российской Федерации, АНО «Цифровая экономика» в сотрудничестве с сотовыми операторами и представителями бизнес-сообщества проработать вопросы сбора данных и статистического подсчёта, касающиеся занятий спортом в стране, с учётом мирового опыта и предложений, поступивших во время дискуссии. Список предложений в месячный срок необходимо представить на рассмотрение в Правительство Российской Федерации.

Вице-премьер напомнил, что Президент России Владимир Путин поставил задачу – увеличить к 2030 году количество людей, систематически занимающихся спортом, до 70%.

«По итогам прошлого года этот процент составил 45,4%. Это люди, которые бегают в парке, подтягиваются на турниках во дворах, играют в футбол и волейбол на пришкольных площадках, занимаются онлайн и по видео-курсам, что стало особенно актуально в условиях пандемии. Но при сборе данных о спортсменах-любителях в нашей стране мы столкнулись с вызовами, над решением которых уже работаем. Сейчас нам необходимо совместно выработать механизм сбора и обработки данных, проанализировать опыт зарубежных коллег. Объединить всё в единую базу, понять, какие виды мотивации и поддержки мы можем им предложить. Сделать это без цифровой трансформации спорта и создания единой экосистемы не получится», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Зампредседателя Правительства привёл опыт некоторых стран по использованию цифровых технологий, где спортсмену-любителю присваивается уникальный Sport.ID, который позволяет организовать для гражданина получение мер поддержки и актуальных предложений от государства и бизнеса.

Пресс-служба Минспорта России

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