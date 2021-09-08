Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦПК#Пилотируемая космонавтика09.09.2021 02:15

Герой Советского Союза Анатолий Арцебарский принимает поздравления с юбилеем

Свой космический полёт Анатолий Павлович Арцебарский совершил с 18 мая по 10 октября 1991 года в качестве командира экипажа космического корабля «Союз ТМ-12» и орбитального комплекса «Мир» совместно с Сергеем Крикалёвым и Хелен Шарман.

В ходе полёта Анатолий Павлович совершил шесть выходов в открытый космос, длительность которых составила 32 часа 17 минут. Продолжительность полёта — 144 суток 15 часов 21 минут 50 секунд.

За успешное осуществление космического полёта и проявленные при этом мужество и героизм космонавту Анатолию Павловичу Арцебарскому было присвоено звание Героя Советского Союза.

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Руководство Госкорпорации «Роскосмос», Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, отряд космонавтов и сотрудники ЦПК поздравляют Героя Советского Союза, лётчика-космонавта СССР Анатолия Павловича Арцебарского с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, благополучия, счастья, оптимизма, успехов и новых свершений!

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