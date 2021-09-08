«Газпром» начал строительство газопровода-отвода к Нефтеюганску

Source: Gazprom in Russian

Релиз

8 сентября 2021, 18:20

Сегодня в Ханты-Мансийском автономном округе — Югра (ХМАО) в районе компрессорной станции «Южно-Балыкская» состоялась торжественная церемония начала строительства газопровода-отвода от магистрального газопровода «Уренгой — Челябинск» к г. Нефтеюганску.

В мероприятии приняли участие Министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов, член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром» Владимир Марков и Губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Газопровод-отвод с двумя газораспределительными станциями (ГРС) и тремя межпоселковыми газопроводами позволит обеспечить надежное снабжение природным газом Нефтеюганска — одного из крупнейших городов региона, а также г. Пыть-Ях. Кроме того, газ впервые будет подан в п. Каркатеевы — административный районный центр. В результате будут созданы условия для перевода на природный газ домовладений и квартир, 11 котельных.

Сейчас в Нефтеюганск и Пыть-Ях осуществляются поставки попутного нефтяного газа из ресурсов независимых производителей.

В настоящее время «Газпром» в рамках Программы развития газоснабжения и газификации ХМАО на 2021–2025 годы, утвержденной компанией и Правительством округа, также проектирует газопровод-отвод с автоматической ГРС и межпоселковый газопровод к п. Зеленоборский.

Кроме того, компания ведет подготовительную работу к догазификации — подведению газа к границам негазифицированных домовладений в уже газифицированных населенных пунктах ХМАО без привлечения средств населения. Регион входит в перечень субъектов Российской Федерации, в которых действует единый оператор газификации, — ООО «Газпром газификация».

Справка

Ханты-Мансийский автономный округ является регионом стратегических интересов «Газпрома». Через территорию региона проходят основные газотранспортные коридоры, по которым газ от месторождений севера Западной Сибири транспортируется в европейскую часть страны.

Между «Газпромом» и Правительством ХМАО подписаны соглашения о сотрудничестве на 2019–2023 годы и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива.

На территории округа действуют 11 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций «Газпрома».

В рамках программы «Газпром — детям» в ХМАО построены современные многофункциональные детские спортивные площадки. Также проведена реконструкция ряда спортивных объектов (в частности, в городах Ханты-Мансийск, Сургут и Березово).

Управление информации ПАО «Газпром»

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