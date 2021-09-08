В. Тимченко: В реформе контрольно-надзорной деятельности акценты переносятся на региональный и муниципальный уровни

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в совещании по вопросу реализации в субъектах РФ Приволжского федерального округа реформы правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля.

Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области принял участие в совещании по вопросу реализации в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Приволжского федерального округа, реформы контрольной (надзорной) деятельности.

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Мероприятие в формате видеоконференции прошло под председательством статс-секретаря — заместителя Министра экономического развития РФ Алексей Херсонцева и заместителя полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Алексея Кузьмицкого.

В своем докладе Вячеслав Тимченко обратил внимание на масштаб работы по реализации поручения Президента РФ о проведении «регуляторной гильотины», в том числе на принятые федеральные законы, нормы которых меняют систему контроля и надзора на основе риск-ориентированного подхода, и позволяют достигать целей контрольно-надзорной деятельности при помощи проведения менее затратных мероприятий. Сенатор указал на возможности парламентского контроля в этой сфере, а также новый этап реализации реформы. По его словам, создано единое правовое поле для осуществления контрольно-надзорной деятельности на новых принципах. «Проделана большая работа. Теперь основные акценты переносятся на региональный и муниципальный уровни», – сказал парламентарий.

Вячеслав Тимченко отметил значимость работы органов местного самоуправления, которые наиболее приближены к населению, поскольку их деятельность связана с удовлетворением интересов граждан в области земельных отношений, благоустройства, архитектурного облика населенных пунктов, качества окружающей среды и развития малого бизнеса. «Муниципальный контроль выступает важнейшей частью общей регуляторной политики государства. От его эффективности напрямую зависит качество жизни граждан», – добавил он.

«Федеральный закон о контрольно-надзорной деятельности очертил основные направления реформирования муниципального контроля, однако этот вид деятельности муниципалитетов требует дальнейшего нормативного регулирования», – отметил парламентарий. Так, по его словам, требуют тщательной проработки предложения о корректировке и включении перечня видов муниципального контроля в базовый закон об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Как считает сенатор, на начальном этапе положения законодательства могут вызывать определенные сложности в правоприменении. Для решения этих вопросов, оказания содействия регионам, муниципалитетам в Совете Федерации создана Временная комиссия по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля, которая работает в тесном контакте с Министерством экономического развития РФ. «Думаю, что мы вместе сможем оптимально решить задачу по обеспечению защищенности людей», — добавил парламентарий.

Участники совещания обсудили также вопросы защиты прав субъектов предпринимательской деятельности при проведении в отношении них госконтроля (надзора) и муниципального надзора, в целом ход реформы в субъектах Российской Федерации, а также задачи по ее дальнейшей реализации.

В мероприятии приняли участие начальник Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу Александр Окатьев, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Илшат Тажитдинов, министр экономического развития Кировской области Наталья Кряжева, заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков, представители аппарата полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе и органов государственной власти субъектов РФ, находящихся в пределах округа.

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