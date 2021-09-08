Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор дала старт очередному этапу социально-гуманитарного проекта.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области в рамках региональной недели объявила о старте месячника «Дней правового просвещения», посвященного проблеме кибербезопасности граждан. Мероприятие традиционно проходит под патронажем Законодательного Собрания Ростовской области.

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«В Ростовской области стартует очередной этап ежегодного социально-гуманитарного проекта «Дни правового просвещения». В этот раз он посвящен проблемам кибербезопасности и защиты прав граждан в цифровой сфере. Тема эта очень актуальна, поскольку попытки мошеннических действий с использованием сети Интернет, как и сама «всемирная паутина», границ не имеют. Поэтому у людей всегда очень много вопросов по данной проблеме», — сообщила Ирина Рукавишникова.

Сенатор отметила, что у нового этапа «Дней правового просвещения» есть еще одна особенность – впервые к его проведению присоединится региональное управление одного из крупнейших российских банков. Это предполагает, что во всех отделениях банка на территории Ростовской области в течение двух недель будут организованы консультационные пункты по вопросам кибербезопасности и защиты прав граждан в цифровой сфере.

«Работать они будут в различных форматах, рассчитанных на все целевые аудитории, в т. ч. персональные консультации, онлайн-консультации, «горячие линий». Это будут как общие рекомендации по предотвращению мошеннических действий через Интернет, так и разборы конкретных жизненных ситуаций граждан», — добавила Ирина Рукавишникова.

Сенатор также сообщила, что будут работать и уже традиционные для Ростовской области пункты оказания правовой помощи всем желающим – в учебных заведениях всех типов, в юридических клиниках, в органах власти, в адвокатских образованиях. В любом из них совершенно бесплатно можно будет получить правовую поддержку не только по проблемам кибербезопасности, но и по другим вопросам правового характера. Полный перечень мероприятий «Дней правового просвещения» опубликован на сайте Законодательного Собрания.

«Вследствие востребованности «Дней правового просвещения» в регионе, все его наработки должны войти в качестве составной части в портал правового просвещения и бесплатной правовой помощи гражданам, работу над тестовой версией которого завершает Министерство юстиции РФ», — сказала Ирина Рукавишникова.

Сенатор напомнила, что Ростовская область вошла в число десяти пилотных регионов, где портал должен начать работать уже в ближайшее время.

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