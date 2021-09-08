В рамках IX Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» состоялось открытие 16 спортивных объектов в 13 регионах страны, построенных по федеральному проекту «Спорт – норма жизни»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 8 сентября, в Казани в МВЦ «Казань Экспо» в рамках IX Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» состоялось открытие в режиме телемоста 16 спортивных объектов в 13 регионах страны, построенных в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

В мероприятии приняли участие Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко (по видеосвязи), Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

На связь вышли представители регионов, в которых открылись объекты спортивной инфраструктуры – это Удмуртская Республика, Ярославская область, Воронежская область, Калужская область, Республика Северная Осетия-Алания, Карачаево-Черкесская Республика, Тверская область, Республика Татарстан, Красноярский край, Мурманская область, Саратовская область, Калининградская область и Чеченская Республика.

Дмитрий Чернышенко отметил, что открытие спортивных объектов – яркое доказательство того, что спортивная отрасль в стране активно развивается, и Правительство Российской Федерации продолжит работу по созданию спортивных комплексов, в том числе в малых населённых пунктах.«Всего до конца года будут введены в эксплуатацию около 70 спортивных объектов. В следующем году в планах к вводу более 110 физкультурно-оздоровительных комплексов», – сообщил Вице-премьер.«Значение этих объектов для жителей посёлков и городов регионов сложно переоценить. К примеру, Дворец спорта в городе Калуге – единственный объект подобного уровня в регионе. Он позволит обеспечить непрерывный тренировочный процесс по ледовым и водным видам спорта, проводить на территории области соревнования международного уровня, а также привлечь граждан всех возрастов к занятиям физической культурой и спортом. В Республике Удмуртия немало перспективных пловцов – спортсменов. И современный 50-метровый бассейн даст возможность проводить полноценные тренировки и, уверен, вырастить новое поколение чемпионов», – отметил Дмитрий Чернышенко.Олег Матыцин подчеркнул значимость федерального проекта «Спорт – норма жизни» для приобщения людей к занятиям спортом.

«Очень важно, что на Форуме мы открываем объекты, которые построены в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Желаю всем удачи, здоровья и чтобы спорт действительно стал нормой жизни. Абсолютно уверен, что этот проект очень востребован, мы видим улыбки детей, уверен, что он с успехом даст нам реализовать задачи, поставленные Президентом Российской Федерации, которые определены в Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года», – отметил Министр. Одной из целей Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года является вовлечение 70% граждан страны в активные занятия спортом к 2030 году.

В Татарстане открыли универсальный спортивный зал в г. Кукмор и физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в Казани. В Удмуртской Республике – плавательный бассейн в Ижевске. В Ярославской области – физкультурно-спортивный комплекс в р.п. Красные Ткачи с универсальным спортивным залом и тренажёрным центром. В Красноярском крае – физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Сухобузимское и быстровозводимую крытую спортивную площадку в Курагинском районе. В Тверской области – пять стрелковых галерей на 16 огневых позициях в рамках завершения первого этапа строительства регионального спортивного тренировочного центра стрелковых видов спорта «Березино». В Воронеже – физкультурно-оздоровительный комплекс по спортивной гимнастике. Во Владикавказе – тренировочный центр подготовки по спортивной борьбе. В Карачаево-Черкессии – физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом в ауле Адыге-Хабль. В Мурманской области – административно-спортивный комплекс специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту в Кировске. В Саратовской области – спортивно-оздоровительный комплекс в г. Шиханы и физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. В Чеченской Республике – физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа с футбольным полем и беговыми дорожками в городском округе Аргун. В Калуге Дворец спорта был открыт несколькими днями ранее и уже в полной мере функционирует.

Пресс-служба Минспорта России

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