В. Полетаев провел встречу с главным федеральным инспектором по Республике Алтай

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе работы в регионе сенатор также встретился с руководителем федеральной налоговой службы России по Республике Алтай.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай в ходе работы в регионе провел встречу с главным федеральным инспектором по Республике Алтай Дмитрием Колозиным.

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Рассмотрен ряд важных вопросов, в том числе ход реализации национальных проектов в Республике Алтай, указов, распоряжений Президента Российской Федерации.

Отдельно обсужден ход сентябрьских выплат пенсионерам и военнослужащим.

Во время рабочей встречи с руководителем Федеральной налоговой службы Ольгой Шмаковой поднята тема вступивших в силу поправок в федеральные законы, касающиеся налоговой сферы.

Помимо этого, на встрече рассмотрены итоги 2020 года по процедуре освобождения физических лиц от уплаты земельного налога, относящихся к коренным малочисленным народам.

Владимир Полетаев в ходе работы в регионе провел встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Ольгой Шмаковой

«В Республике Алтай таким правом воспользовалось более тысячи налогоплательщиков. Уверен, что такая мера в полной мере позволит представителям коренных малочисленных народов Алтая сохранить на своей земле традиционный образ жизни, хозяйствования и промыслов», — отметил Владимир Полетаев.

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