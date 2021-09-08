Source: Russia Federal Space

#Мэрия Москвы#Москва#МКС#МКС-6508.09.2021 13:20

Выборы в невесомости: космонавт Роскосмоса Олег Новицкий подал заявку на участие в онлайн-голосовании

Электронное голосование дает москвичам возможность отдать свой голос на выборах, находясь в любом месте, даже за рубежом. Для этого нужно зарегистрироваться. Москвич Олег Новицкий, который сейчас находится на Международной космической станции, направил заявку на участие в электронном голосовании на выборах. Он сможет отдать свой голос онлайн с 17 по 19 сентября.

«Благодаря онлайн-голосованию участвовать в выборах может любой человек даже из космоса. Но сначала нужно зарегистрироваться. Мне это сделать немного сложнее, чем вам, потому что здесь не работает сотовая связь и мой телефон сейчас находится на Земле, поэтому мне, конечно, придется просить помощи. Для тех, кто находится на Земле, это сделать проще: всего два клика на телефоне — и готово», — рассказал космонавт Роскосмоса Олег Новицкий.

Москвичи, которые зарегистрируются для участия в электронном голосовании, смогут воспользоваться своим избирательным правом, находясь в любом месте, даже за пределами страны. Это наиболее актуально для тех, кого не будет в Москве в дни голосования. Например, полярник Антон Иванов отдаст свой голос на выборах, будучи в Антарктиде, инженер Александр Шерстобитов — на ледоколе в Баренцевом море, фельдъегерь Сергей Данилов — в Симферополе, электромонтер Андрей Троицкий — в Тюмени, пилот-инструктор Иван Нерусин — в Томской области, а нефтяник Дарья Портнова — в Ханты-Мансийске.

Всероссийские выборы в Государственную Думу пройдут с 17 по 19 сентября. Кроме того, в нескольких районах столицы выберут депутатов Московской городской Думы, а в Щукине — депутатов муниципального собрания района.

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Источник: Мэр Москвы

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