Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный08.09.2021 20:30

Восточный экономический форум – 2021 посетила делегация космодрома Восточный

Специалисты Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») при поддержке Росмолодежи посетили Восточный экономический форум — 2021, который прошёл 2-4 сентября 2021 года в городе Владивостоке.

В рамках «Молодёжного дня» специалисты филиала приняли участие в конференциях «Как будут работать молодежные гуманистические ценности: взгляд за горизонт», «Дальний Восток меняется. Бенчмарки преобразования территорий Дальнего Востока с участием молодежи» и «Советы молодых ученых Дальнего Востока: региональный и федеральный масштаб коммуникаций».

Это уже VI форум, организованный на Дальнем Востоке. Тема 2021 года — «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». Космодром Восточный является одним из знаковых и масштабных проектов, реализующихся на этой территории.

MIL OSI