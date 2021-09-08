Анна Кикина и Саманта Кристофоретти отработали навыки выполнения ВКД

Source: Russia Federal Space

Космонавт Роскосмоса Анна Кикина и астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти приняли участие в испытательных работах на базе гидролаборатории Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Перед ними стояла задача выполнить типовые операции внекорабельной деятельности (ВКД) на макете российского сегмента Международной космической станции.

Космонавт и астронавт в течение четырех часов работали под водой в скафандрах «Орлан-ГН». Среди операций, которые выполняли напарницы: транспортировка неработоспособного оператора, перемещение укладок, взаимодействие с грузовой стрелой (кран для переноски грузов и космонавтов по внешней поверхности орбитальной станции).

Анна Кикина готовится к своему первому полету. Она тренируется в составе дублирующего экипажа экспедиции МКС-67. Итальянка Саманта Кристофоретти планирует отправиться с американскими коллегами в свою вторую космическую командировку. Один из этапов подготовки астронавтов к полетам традиционно проходит в ЦПК.

«Саманта очень хорошо знает русский язык, на нем мы и общались. Она прекрасно ориентируется в терминологии и представляет, что требуется сделать для выполнения заданий по ВКД. Мы работали в тесном взаимодействии», — поделилась впечатлениями Анна Кикина.

По мнению инструкторов ЦПК, которые участвовали в испытаниях, напарницы успешно справились с поставленными задачами.

«Скафандр „Орлан-ГН“ не совсем подходит людям такого роста как Анна и Саманта. Это создало им обеим неудобства. Работа была сложной, но они справились. Молодцы!», − отметил заместитель начальника отдела управления ЦПК Дмитрий Верба.

Впереди у Анны Кикиной и Саманты Кристофоретти еще одно совместное погружение, в ходе которого они отработают навыки выполнения операций в открытом космосе. Но на этом испытания в гидролаборатории ЦПК не закончатся. Девушки продолжат готовиться к внекорабельной деятельности, но, вероятнее всего, уже с другими напарниками.

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