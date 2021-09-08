Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-18#Прогресс М-УМ#Причал#Союз МС-1908.09.2021 11:00

Активная подготовка нескольких транспортных кораблей на Байконуре

В монтажно-испытательном корпусе площадки № 254 космодрома Байконур начался заключительный этап испытаний транспортного грузового корабля «Прогресс МС-18», который оставался в режиме хранения на техническом комплексе с августа 2020 года. Он стал третьим космическим кораблем разработки и производства Ракетно-космической корпорации «Энергия», проходящим предстартовую подготовку вместе с пилотируемым кораблем «Союз МС-19» и узловым модулем «Причал» в составе корабля-модуля «Прогресс М-УМ».

После установки на рабочем месте и расконсервации корабля специалисты предприятия провели внешний осмотр и контроль исходного состояния бортовых систем, выполнили операции по подготовке изделия и наземного оборудования к предстоящим испытаниям. Затем в соответствии с графиком состоялись проверки на герметичность магистралей систем дозаправки и терморегулирования.

План работ на ближайшую неделю предусматривает проведение цикла электроиспытаний корабля «Прогресс МС-18», включающих проверку функционирования аппаратуры бортовой вычислительной и информационно-телеметрической систем, единой командно-телеметрической и телевизионной систем, а также тестирование автоматики системы электропитания, коммутационных блоков БЦВМ и динамических режимов системы управления движением и навигацией.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-18» по программе 79-й миссии снабжения Международной космической станции запланирован на конец октября 2021 года с космодрома Байконур.

Одновременно на площадке № 254 продолжаются автономные электроиспытания узлового модуля «Причал» российского сегмента Международной космической станции, а в вакуумной камере зала 103 проводятся пневмовакуумные испытания корабля «Союз МС-19», предназначенного для доставки участников 66-й основной экспедиции на Международную космическую станцию в начале октября этого года.

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