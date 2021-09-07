Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата#РКС#ОКБ МЭИ08.09.2021 00:05

100 лет со дня рождения Константина Константиновича Морозова

Сегодня, 8 сентября 2021 года, исполняется 100 лет со дня рождения учёного, специалиста в области конструирования и производства радиоаппаратуры бортовых систем изделий ракетно-космической техники, участника Великой Отечественной войны Константина Константиновича Морозова.

Окончил радиотехнический факультет МЭИ: радиоинженер (1951 г.); к.т.н. (1959 г.), профессор. В 1939-1945 гг. — служба в Советской Армии. Работал: с 1950 года — в Московском энергетическом институте: инженер-конструктор; в 1952-1958 гг. — в Секторе опытных научно-исследовательских работ института В.А. Котельникова: начальник конструкторского отдела. В 1958-1989 гг. — в Особом конструкторском бюро Московского энергетического института (ОКБ МЭИ, входит в холдинг «Российские космические системы» Госкорпорации «Роскосмос»): первый заместитель директора и главного конструктора.

Занимался организацией радиотехнического производства для изготовления опытных образцов аппаратуры, создаваемой в ОКБ МЭИ. Внес вклад в развитие экспериментальной производственной базы ОКБ, создание промышленной кооперации предприятия. Созданная под его руководством аппаратура обеспечила запуск и полёт первого искусственного спутника Земли, а также полёты последующих космических аппаратов различного назначения, в том числе — автоматических станций для исследований Луны, Венеры и Марса; первых и последующих пилотируемых космических кораблей. Один из создателей кафедры конструирования и производства радиоаппаратуры радиотехнического факультета МЭИ.

Лауреат Ленинской премии (1957 г.). Награжден орденами Ленина (дважды), Красной Звезды (1943 г.), Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», Отечественной войны II ст. (1985 г.), медалями. «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР» (1983 г.).

Выдающийся организатор создания и производства радиоаппаратуры для ракетно-космической техники Константин Константинович Морозов скончался 7 октября 1989 года Похоронен в Москве на Введенском кладбище.

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