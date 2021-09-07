Э. Исаков принял участие в чествовании паралимпийской сборной команды России на Красной площади

Source: Russia – Council of the Federation

Наши паралимпийцы — настоящие герои, они завоевали в Токио 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых медалей, отметил сенатор.

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Эдуард Исаков ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принял участие в чествовании членов паралимпийской сборной России, которые вернулись с прошедших в Токио Паралимпийских игр. Торжественное мероприятие состоялось на Красной площади в Москве.

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«Наши паралимпийцы — настоящие герои, они завоевали 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых медалей», — отметил сенатор.

По его словам, игры в Токио были долгожданными, так как из‑за несправедливых санкций российские параатлеты были лишены возможности выступать на предыдущей Паралимпиаде в 2016 г. в Рио‑де-Жанейро.

Эдуард Исаков сообщил, что среди молодых спортсменов, отличившихся в Токио, — 20-летняя пловчиха Анастасия Гонтарь из г. Сургута, расположенного в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Она завоевала золотую медаль на дистанции 50 метров вольным стилем, а также «серебро» в эстафете 4 на 100 метров в комплексном плавании.

Эдуард Исаков принял участие в чествовании членов паралимпийской сборной России, которые вернулись с прошедших в Токио Паралимпийских игр

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Эдуард Исаков принял участие в чествовании членов паралимпийской сборной России, которые вернулись с прошедших в Токио Паралимпийских игр

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Эдуард Исаков принял участие в чествовании членов паралимпийской сборной России, которые вернулись с прошедших в Токио Паралимпийских игр

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Эдуард Исаков принял участие в чествовании членов паралимпийской сборной России, которые вернулись с прошедших в Токио Паралимпийских игр

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«Без преувеличения можно сказать, что Настя проявила настоящий героизм. Ее путь в спорт был очень тяжелым. После болезни поначалу у нее не работали руки. Вода исцелила и закалила ее. Игры в Токио стали для спортсменки лишь вторыми крупными международными стартами», — отметил парламентарий.

Кроме того, добавил Эдуард Исаков, вся Югра болела за своих представителей на Паралимпиаде — Дмитрия Душкина, Ольгу Позднышеву, Олесю Байсарину.

Сенатор высказал слова благодарности в адрес Министерства спорта РФ, национального Паралимпийского комитета, регионов страны, тренеров, врачей за поддержку спортсменов и предоставленную им возможность проявить свои выдающиеся способности.

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