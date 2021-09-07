Т. Гигель: Выбор военной профессии у выпускников-кадетов всегда осознанный

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор в ходе рабочей командировки по региону встретилась с коллективом школы-интерната имени Г.К. Жукова.

В ходе рабочей поездки по региону член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай встретилась с педагогическим коллективом школы-интерната имени Г.К.Жукова для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В этом учреждении на протяжении ряда лет довольно успешно идет обучение учащихся кадетских классов.

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В мероприятии принял участие депутат Государственной Думы, Герой России Владимир Шаманов.

По мнению Татьяны Гигель, воспитание кадетов – ответственное и важное для страны дело. И значимо то, что педагогический коллектив школы не побоялся возложить на себя такую ответственность.

На взгляд сенатора, педагогам учебного заведения удается воспитывать высоко патриотичных детей. Об этом лучше всяких слов свидетельствует мемориальная доска на стене школы в память о ее выпускнике Игоре Савинове, который геройски погиб при исполнении интернационального долга в Афганистане.

Законодатель считает правомерной просьбу педагогов школы обратить особое внимание приемных комиссий военных вузов на выпускников кадетских классов и при зачислении учитывать, что на протяжении 9–11 лет они с помощью своих наставников, бывших офицеров, проходили профориентационную военную подготовку. «Их выбор будущей профессии можно с полной уверенностью отнести к осознанному. Такой курсант с полной ответственностью будет учиться в вузе», — подчеркнула сенатор.

Татьяна Гигель с большим вниманием отнеслась к предложению, высказанному участниками встречи – ветеранами боевых действий и локальных конфликтов, — расширить перечень возможностей льготного получения земельных участков под жилищное строительство. «В данном случае, чтобы они имели право получать их не только по месту прописки – в Горно-Алтайске, где очередь двигается крайне медленно, но и в других районах региона. А в случае особой необходимости компенсировать эту льготу с помощью монетизированного сертификата», — пояснила законодатель.

Сенатор также обратила внимание на инициативу, высказанную участниками встречи, по компенсации обратного проезда домой непоступивших в военные училища курсантов кадетских классов. «Как выяснилось, в настоящее время многие из них из‑за отсутствия средств не рискуют подавать документы в военные вузы», — отметила парламентарий.

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